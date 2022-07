Classement ATP : Pas de changement dans le Top 15, Bonzi et Halys grimpent

Huit Français dans le Top 100

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 18 juillet 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 615 (+1)

Benjamin Bonzi (FRA) 1 001 (+4)

Arthur Rinderknech (FRA) 830

Hugo Gaston (FRA) 810 (-1)

Richard Gasquet (FRA) 776 (+2)

Quentin Halys (FRA) 659 (+7)

Adrian Mannarino (FRA) 655 (+2)

Benoît Paire (FRA) 601 (-15)

La semaine passée, deux tournois ATP 250 se tenaient du côté de Newport et de Bastad, et ils n'ont pas apporté de gros bouleversements au classement. Ainsi, aucun des 17 premiers joueurs ne change de place ce lundi. La plupart des cadors (Medvedev, Zverev, Nadal, Alcaraz, Djokovic...) comptent le même nombre de points que la semaine passée, mais certains en ont perdu, à l'image de Casper Ruud, vainqueur à Bastad l'an dernier et éliminé d'entrée cette année.Idem pour Maxime Cressy, l'Américain né à Paris, qui est désormais 33eme (+8 places), à 25 ans, grâce à sa victoire au tournoi de Newport.Côté français, Gaël Monfils, même s'il n'a plus joué depuis plus de deux mois, reste le meilleur tricolore et gagne même une place (20eme) grâce à la chute de Pablo Carreno Busta. Mais Benjamin Bonzi commence à se rapprocher de lui.Au total, huit Français figurent dans le Top 100. Quentin Halys, qui a passé un tour à Newport, gagne sept places pour se retrouver 79eme. Benoit Paire, désormais 92eme (-15 places) est tout près de quitter le Top 100. Cette semaine, un ATP 250 se déroule à Gstaad et un ATP 500 à Hambourg.Alexander Zverev (ALL) 6 850Rafael Nadal (ESP) 6 165Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 045Casper Ruud (NOR) 4 890Carlos Alcaraz (ESP) 4 845Novak Djokovic (SER) 4 770Andrey Rublev (RUS) 3 540Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 445Janik Sinner (ITA) 3 185