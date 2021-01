Classement ATP : Nadal plus que jamais dans l'histoire

Nadal écrit un peu plus l'histoire



From April '05 to January '21...



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 18 janvier 2021

11- Gaël Monfils (FRA) 2 860

28- Benoît Paire (FRA) 1 738

35- Adrian Mannarino (FRA) 1 561 (-1)

48- Richard Gasquet (FRA) 1 155 (-1)

60- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 015

64- Gilles Simon (FRA) 990

66- Jérémy Chardy (FRA) 950 (+6)

74- Lucas Pouille (FRA) 880 (-3)

84- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 822 (-1)

La saison 2021 du circuit ATP a été lancée du côté de Delray Beach en Floride et d'Antalya en Turquie, et cela a eu quelques conséquences au classement. L'Australien Alex de Minaur, vainqueur à Antalya, ne gagne pas de place au classement et reste 23eme, mais le finaliste Alexander Bublik en gagne quatre pour se retrouver 45eme.Du côté de Delray Beach, c'est Hubert Hurkacz qui a triomphé au détriment de Sebastian Korda, et le Polonais en profite pour gagner six places et se retrouver 29eme, tandis que l'Américain est désormais 103eme après avoir gagné 16 places. Rappelons que l'ATP, afin de ne pas pénaliser les joueurs qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas jouer en cette période de pandémie, a décidé de prendre en compte pour son classement les résultats entre le 1er mars 2019 et le 15 mars 2021, en ne retenant que le meilleur résultat pour un tournoi disputé deux fois.La plupart des cadors n'ont pas joué ces tournois de reprise, et le Top 10 n'a pas changé. Gaël Monfils reste également le meilleur Français, en étant 11eme. Mais la statistique incroyable de ce lundi, c'est que Rafael Nadal, n°2 mondial, figure dans le Top 10 pour la 800eme semaine d'affilée !Il n'a pourtant pas été épargné par les blessures et a notamment manqué six tournois du Grand Chelem depuis 2005, mais il est toujours parvenu à rester dans ce prestigieux Top 10. Roger Federer (17eme en janvier 2017) et Novak Djokovic (22eme en juin 2018) n'ont pas eu cette chance. Et sauf catastrophe, Nadal devrait rester dans le Top 10 pendant encore un bon moment... L'Espagnol débutera sa saison, comme tous les membres du Top 10 (sauf Federer), lors de l'Open d'Australie dans trois semaines.Rafael Nadal (ESP) 9 850Dominic Thiem (AUT) 9 125Daniil Medvedev (RUS) 8 470Roger Federer (SUI) 6 630Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 940Alexander Zverev (ALL) 5 615Andrey Rublev (RUS) 4 164Diego Schwartzman (ARG) 3 455Matteo Berrettini (ITA) 3 120...Ugo Humbert (FRA) 1 671 (-1)Corentin Moutet (FRA) 838