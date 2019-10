Classement ATP: Nadal fond sur Djokovic, Monfils recule

Comme attendu, Novak Djokovic, éliminé dès les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, a perdu gros au dernier classement ATP. Rafael Nadal a beau avoir dû faire une croix sur la tournée asiatique, il ne compte plus que 320 points de débours sur le Serbe avec 9545 points pour celui qui est encore sur le trône de numéro un mondial - mais qui devra abandonner sa place après Bercy - et 9225 pour son dauphin.

Dans leur sillage, si Roger Federer, avec 6950 points, suit toujours sur la troisième marche du podium, la menace Daniil Medvedev se précise, le Russe, vainqueur en Chine, affichant 5920 points. Suivent Dominic Thiem, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas tandis que Karen Khachanov, Kei Nishikori et Roberto Bautista Agut complètent le Top 10.

Chez les Français, Gaël Monfils a perdu deux places et n’émarge plus qu’au 13e rang tandis qu’à l’inverse Lucas Pouille a fait son retour dans le Top 20, pointant en 19e position après avoir gagné trois échelons. Si Benoit Paire est toujours 23e, Jo-Wilfried Tsonga a perdu une place et occupe le 36e rang. Plus loin, Adrian Mannarino et Gilles Simon sont aux 44e et 47e places et Richard Gasquet poursuit sa dégringolade avec cinq nouvelles positions de perdues et un statut de 57e joueur mondial. Jérémy Chardy (66e), Puerre-Hugues Herbert (68e) et Ugo Humbert (70e) suivent, plus loin.