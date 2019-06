Classement ATP: Mannarino et Moutet à la fête

Vainqueur de son premier titre en carrière à 's-Hertogenbosch, Adrian Mannarino fait l’une des belles opérations de la semaine au classement ATP. Grâce à sa victoire, le Français fait un bond en avant de dix places pour émarger au 34e rang.

Chez les autres Français, tandis que Gaël Monfils pointe toujours à la 16e place, Benoit Paire (28e) devance désormais Lucas Pouille (29e), qui recule de trois positions malgré son quart de finale à Stuttgart. Plus loin, Gilles Simon (38e) perd une place tandis que Pierre-Hugues Herbert (43e) en gagne deux et Richard Gasquet (54e) quitte le Top 50 après avoir dégringolé de 12 rangs. Gros gadin également pour Jérémy Chardy (65e), qui perd 16 places. A l’inverse, Corentin Moutet, vainqueur du Challenger de Lyon, gagne 16 rangs et fait son entrée dans le Top 100 avec une belle 86e place.

Pour le reste, le Top 20 est inchangé, Novak Djokovic trônant toujours confortablement en tête devant Rafael Nadal et Roger Federer tandis que Dominic Thiem et Alexander Zverev complètent le Top 5.