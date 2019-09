Classement ATP: L’énorme bond en avant de Tsonga

Vainqueur du tournoi de Metz, dimanche, grâce à son succès renversant en finale sur Aljaz Bedene, Jo-Wilfried Tsonga est évidemment l’un des grands bénéficiaires du dernier classement ATP publié ce lundi.

Grâce à son sacre en Lorraine, le Manceau progresse en effet de 22 places pour émarger en 39e position. Toujours chez les Français, Gaël Monfils demeure le mieux classé à la 12ème place, Benoît Paire et Lucas Pouille, avec deux places de gagnées, suivant aux 23e et 24e rangs. Plus loin, Richard Gasquet et Gilles Simon pointent aux 41e et 49e places, le Niçois, vainqueur à Metz la saison passée, reculant de 12 rangs. A noter également la 89e place de Grégoire Barrere, qui occupe son meilleur classement en carrière après avoir gagné neuf places.

Chez les leaders, c’est toujours Novak Djokovic qui mène la danse devant Rafael Nadal et Roger Federer, Daniil Medvedev et Dominic complétant le Top 5 devant Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas.