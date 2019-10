Classement ATP: L’énorme bond en avant de Murray 

La folle remontée vers les sommets du classement ATP se poursuit pour Andy Murray. Vainqueur, dimanche, du tournoi d’Anvers grâce à un succès final sur Stan Wawrinka, l’Ecossais en profite en effet pour gagner pas moins de 116 places et se retrouver 127e ce lundi. Lui qui pointait au-delà de la 500e place il y a trois semaines.Chez les cadors, aucun changement notable n'est à signaler si ce n’est la place gagnée par Kei Nishikori pour se retrouver au huitième rang aux dépens de Karen Khachanov. Plus haut, c’est toujours Novak Djokovic qui mène la danse devant Rafael Nadal et Roger Federer, Daniil Medvedev et Dominic Thiem complétant le Top 5.Côté français, Gaël Monfils, éliminé d'entrée à Anvers, recule d’un rang pour pointer en 13e position, Lucas Pouille suivant à 19e place tandis que Benoit Paire émarge au 25e rang après avoir perdu deux échelons. Plus loin, Jo-Wilfried Tsonga et Adrian Mannarino stables, occupent les 36e et 44e places, Gilles Simon suivant en 50e position. A noter enfin le tir groupé d’Ugo Humbert, qui gagne sept places, Richard Gasquet, Jérémy Chardy et Pierre-Hugues Herbert aux 63e, 64e, 65e et 66e rangs.