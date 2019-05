Classement ATP: Le bond en avant de Paire

Vainqueur à Lyon de son deuxième tournoi de la saison, Benoit Paire en tire évidemment les bénéfices au classement ATP publié ce lundi. Fort de ses 250 points remportés dans le Rhône, l’Avignonnais, para ailleurs 26e à la Race, progresse en effet de 13 places et pointe désormais au 38e rang, devenant ainsi le quatrième Français au classement.

Chez les autres Tricolores, Gaël Monfils et Lucas Pouille reculent a contrario d’un échelon pour émarger aux 17e et 26e rangs tandis que Gilles Simon perdu lui quatre places pour apparaître en 33e position. Dans le sillage de Benoit Paire, un trio français navigue toujours autour de la 40e place mondiale avec Richard Gasquet (39e), Jérémy Chardy (41e) et Pierre-Hugues Herbert (43e). Suivent ensuite Adrian Mannarino (48e), Ugo Humbert (63e) et un peu plus loin Jo-Wilfried Tsonga (82e), qui progresse de trois rangs après son quart de finale à Lyon.

Aucun changement n’est en revanche à signaler dans le Top 10, toujours emmené par Novak Djokovic devant Rafael Nadal et Roger Federer tandis que Dominic Thiem et Alexander Zverev complètent le Top 5.