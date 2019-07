Classement ATP: Federer se rapproche de Nadal

Vainqueur de Roger Federer en finale, Novak Djokovic a conservé sa couronne à Wimbledon et peut donc toujours se targuer d’être tenant du titre de trois des quatre tournois du Grand Chelem puisque seul le dernier Roland-Garros lui a échapper.

Avec 12215 points, Serbe est donc toujours confortablement installé dans le fauteuil de numéro un mondial avec plus de 4000 points d’avance sur son dauphin, Raphaël Nadal (7945 points). L’Espagnol est quant à lui sous la menace de Roger Federer (7460 points) tandis que Dominic Thiem (4595 points) et Alexander Zverev (4325 points), qui complètent le Top 5, sont à bonne distance.

Peu de changements sont à observer dans le Top 10. Éliminé dès le 3e tour à Londres, Kevin Anderson, finaliste l’an passé, en est éjecté, le Sud-Africain reculant de trois rangs pour pointer au 11e rang. En profitent Karen Kachanov (8e) et Fabio Fognini (9e), qui gagnent une place pour occuper leur meilleur classement en carrière, et surtout Daniil Medvedev, qui progresse de trois positions pour faire son arrivée dans le Top 10.

Chez les Français, si Gaël Monfils perd quatre places et doit désormais se contenter du 19e rang, Lucas Pouille et Benoit Paire gagnent un et quatre rangs et se suivent aux 27e et 28e places. Pareillement, tandis que Gilles Simon recule de six rangs et émarge désormais en 31e position, Ugo Humbert profite de son 8e de finale à Wimbledon pour avancer de 18 échelons et faire son arrivée dans le Top 50, à la 48e place. Deux rangs devant Richard Gasquet, désormais 50e. Enfin, alors qu’Adrian Mannarino perd 20 places et pointe en 62e position, Jo-Wilfried Tsonga continue sa lente remontée avec cinq places de gagnées au 67e rang.