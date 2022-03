Classement ATP : Djokovic retrouve son trône, Nadal sur le podium, Fritz dans le Top 10

Novak Djokovic ne sera pas resté longtemps éloigné du trône de l'ATP. Trois semaines après avoir dû laisser la place de n°1 mondial à Daniil Medvedev, le Serbe, sans avoir pu jouer à Indian Wells, retrouve le sommet du classement. Le Russe a été éliminé par Gaël Monfils en seizièmes de finale et se retrouve désormais 20 points derrière son rival. Un écart qu'il pourrait combler dans quinze jours à l'issue du Masters 1000 de Miami, où Novak sera de nouveau absent et va perdre 45 points, tandis que le Russe en aura 80 à défendre. Rafael Nadal, invaincu pendant 22 matchs cette année et battu en finale par Taylor Fritz, en profite pour doubler Alexander Zverev et monter sur le podium. Andrey Rublev, demi-finaliste, dépasse quant à lui Matteo Berrettini pour se retrouver sixième. Mais la plus grosse progression dans le Top 10 est bien sûr à mettre à l'actif de Taylor Fritz, vainqueur de son premier Masters 1000, à 24 ans, et qui grimpe de douze places pour décrocher son meilleur classement : 8eme. L'Américain aura 90 points à défendre à Miami. Son arrivée dans le Top 10 provoque la sortie de Jannik Sinner, désormais douzième.

Début de remontada pour Monfils



Du côté des Français, Gaël Monfils reste plus que jamais le n°1, grâce à son huitième de finale à Indian Wells. Le joueur de 35 ans a gagné cinq places pour se retrouver 23eme. Et il pourrait encore grimper encore dans deux semaines, puisqu'il n'aura aucun point à défendre à Miami, et aucun en avril non plus. Benoit Paire, éliminé d'entrée à Indian Wells mais huitième de finaliste au Challenger de Phoenix dans la foulée, gagne quant à lui quatre places. Au total, huit Français figurent dans le Top 100.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 21 mars 2022

1- Novak Djokovic (SER) 8 465 points (+1)

2- Daniil Medvedev (RUS) 8 445 (-1)

3- Rafael Nadal (ESP) 7 715 (+1)

4- Alexander Zverev (ALL) 7 025 (-1)

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 055

6- Andrey Rublev (RUS) 5 040 (+1)

7- Matteo Berrettini (ITA) 5 035 (-1)

8- Taylor Fritz (USA) 3 875 (+12)

9- Casper Ruud (NOR) 3 825 (-1)

10- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 768 (-1)

...

23- Gaël Monfils (FRA) 1 813 (+5)

46- Ugo Humbert (FRA) 1 098 (-4)

49- Benoît Paire (FRA) 1 041 (+4)

58- Benjamin Bonzi (FRA) 950 (+4)

59- Arthur Rinderknech (FRA) 939 (-2)

62- Adrian Mannarino (FRA) 904 (+4)

67- Hugo Gaston (FRA) 879 (+1)

85- Richard Gasquet (FRA) 764 (-4)

…