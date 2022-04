Classement ATP : Djokovic creuse l'écart, Alcaraz nouveau n°9 mondial

Gaston chute

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 25 avril 2022



Novak Djokovic n'a certes toujours pas gagné de tournoi en 2022, mais le Serbe a tout de même profité de sa semaine à Belgrade pour disputer une 124eme finale sur le circuit ATP et faire une bonne opération au classement. Le n°1 mondial a en effet gagné 60 points, pendant que son dauphin Daniil Medvedev (absent du circuit pour cause de hernie discale) en a perdu 150, et il s'assure donc encore quelques semaines à la première place. Alexander Zverev n'a pas joué la semaine passée et conserve sa place sur le podium. L'Allemand a même fait une bonne opération car ses ses trois poursuivants (Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini) ont perdu de gros points. Belle semaine en revanche pour Andrey Rublev, vainqueur à Belgrade, qui reste huitième mais se rapproche à moins de 100 points de Casper Ruud.Comparé depuis des années à Rafael Nadal, le natif de Murcie marche plus que jamais dans les traces de son aîné, qui était le dernier joueur à être entré aussi jeune dans le Top 10. C'était en 2005 après une victoire à... Barcelone. A voir désormais si, comme le Majorquin, il sera capable d'enchaîner de grosses performances à Madrid, Rome et Roland-Garros pendant les prochaines semaines.Côté français, la semaine n'a, une fois de plus, pas été mirobolante, en l'absence du leader Gaël Monfils (21eme), blessé au pied mais qui devrait faire son retour la semaine prochaine à Madrid. Les sept autres tricolores du classement ont gagné une ou deux places (la plupart en profitant de la chute des autres, comme Kei Nishikori, qui perd huit places et permet à Rinderknech, Bonzi et Paire d'en gagner une), sauf Hugo Gaston, qui a perdu les points de la finale de l'an passé au Challenger de Rome (-8). A noter que Quentin Halys, 102eme mondial et qui joue le deuxième Challenger de Rome cette semaine, pourrait faire son entrée dans le Top 100, à 25 ans, lundi prochain en cas de bon résultat.Daniil Medvedev (RUS) 8 080Alexander Zverev (ALL) 7 465Rafael Nadal (ESP) 6 435Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 770Matteo Berrettini (ITA) 4 570Casper Ruud (NOR) 4 110Andrey Rublev (RUS) 4 025Carlos Alcaraz (ESP) 3 827 (+2)Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 625