Cincinnati: Zverev chute à son tour

L'hécatombe continue chez les têtes de série au Masters 1 000 de Cincinnati : après Nishikori et Tsitsipas un peu plus dans la journée, c'était au tour d'Alexander Zverev (n°7) de s'incliner ce mercredi, dans l'Ohio, victime du jeune Serbe Miomir Kecmanovic (19 ans). Issu des qualifications, ce dernier, après s'être offert Félix Auger-Aliassime au premier tour, domine Zverev en 2h18 de jeu (6-7 [4], 6-2, 6-4) et s'offre ainsi le premier succès de sa jeune carrière sur un joueur du Top 10.

Alors que ce jeune compatriote de Novak Djokovic se prépare à affronter le vainqueur du match opposant l'Américain Frances Tiafoe à l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, Zverev, lui, encaisse une nouvelle déception en 2019, accablé par ces... 20 doubles fautes sur ce seul match ! Mais surtout, toujours sans la moindre victoire à Cincinnati... en 5 participations, il n'a toujours remporté qu'un seul et unique trophée cette année (Genève).

La partie basse du tableau est de plus en plus désertée, suite aux forfaits de Nadal et Thiem, mais aux éliminations prématurées de Cilic, Coric et donc aussi désormais Zverev ou Nishikori.