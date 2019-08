Cincinnati: Wawrinka ne retrouve pas Federer

Il n'y aura pas de retrouvailles - toujours savoureuses... - entre les 2 frères ennemis du tennis suisse Stan Wawrinka et Roger Federer en 8e de finale du Masters 1 000 de Cincinnati.

Le Russe Andrey Rublev en a décidé autrement en dominant Wawrinka ce mercredi. Issue des qualifications, il s'impose en 2 sets et 1h24 (6-4, 6-4) pour s'offrir le droit de défier 'Rodgeur' dans un 3e tour jamais atteint dans l'Ohio.

Andrey the GIANT! @AndreyRublev97 knocks off Stan Wawrinka 6-4 6-4 to book his first trip to the third round at #CincyTennis pic.twitter.com/7PQFnXROsO