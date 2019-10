Chardy, comme dans un rêve

Daniil Medvedev avait la tête des mauvais jours. Et on peut le comprendre. Depuis le mois d'août, le Russe avait pris une habitude, celle de ne jamais perdre avant le dimanche. Il était arrivé à Paris pour prolonger une série assez folle, celle des finales disputées. Cela faisait six de suite, un chiffre dont seuls quatre joueurs en activité peuvent se targuer: Djokovic, Nadal, Federer et Murray.

Mais Medvedev a donc pris la porte dès son premier match au Rolex Paris Masters, victime de Jérémy Chardy (4-6, 6-2, 6-4) qui a créé la première grosse surprise de la semaine à Bercy. On semblait pourtant se diriger vers le scénario habituel quand le n°4 mondial a raflé la première manche en breakant en toute fin de set, son moment préféré. Mais Medvedev le métronome s'est subitement mis à déjouer dans le deuxième acte, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un bon petit moment. Son dernier set perdu remontait à la finale de l'US Open, et depuis c'était neuf victoires, toutes en deux manches.

Un nouvel exploit contre un n°4 mondial

Mais puisque ce match est une histoire de chiffres, voilà donc celui qui résume le troisième set: neuf, comme le nombre de balles de break manquées par Medvedev dans la manche finale (1/15 au total). Pour un joueur qui avait impressionné par son sang-froid et sa régularité depuis trois mois, c'est un brutal retour sur terre. On pourra mettre ça sur le compte d'une certaine lassitude mentale, compréhensible à ce stade de la saison, surtout quand on a joué 77 matches en simple sur l'année. Medvedev a multiplié les gestes d'humeur envers son clan durant les deux derniers sets.

Chardy, lui, n'a jamais dévié de sa trajectoire. Tout n'a pas été parfait dans son jeu, loin de là (18 coups gagnants et... 38 fautes directes), mais le Palois a su être conquérant, pour prendre sa chance au bon moment, aidé par le public de Bercy. A l'arrivée, il signe l'une des plus belles victoires de sa carrière, puisque c'est la quatrième fois qu'il se paye le scalp d'un n°4 mondial, après Murray à Cincinnati en 2012, Dimitrov à Miami l'an dernier, et bien sûr Federer à Rome en 2014, son principal fait d'armes jusqu'ici. Chardy, 65e mondial et issu des qualifications, s'offre au passage son premier huitième de finale à Bercy. Et un beau moment de joie.