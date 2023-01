Challenger de Noumea : L'incroyable histoire de Victor Lopes , 1/6, qui va affronter Benoit Paire

Avant le début de l'Open d'Australie (16 janvier) l'Océanie accueille plusieurs tournois ATP/WTA et Challenger afin d'acclimater les joueurs aux conditions australiennes. Cette semaine, c'est la Nouvelle Calédonie qui sera l'hôte d'un Challenger 100 dans son chef lieu : Noumea. Une incroyable mise en lumière pour une île qui n'est pas des plus connues sur le plan sportif.

Parmi les Français engagés dans le tableau principal, on retrouve Benoit Paire, Laurent Lokoli, Hugo Grenier, Geoffrey Blancaneaux, Maxime Chazal et un invité surprise : le joueur de 20 ans Victor Lopes. Ce dernier, qui n'a jamais joué le moindre match ATP, sera opposé à un ex top 20 au premier tour, son compatriote Benoit Paire. Comment a t-il fait pour s'inscrire dans le tableau principal alors qu'il n'est "que" 1/6 sur le circuit français ? Il a tout simplement obtenu une invitation. Si l'on ne connaissait pas son nom sur le circuit, c'est simplement car il réalise un parcours comme l'a fait Arthur Rinderknech. Il est étudiant et pratique le tennis en compétition universitaire. Le Français évolue dans l'université des Bulldogs basée à... Nouméa.

C'est une très belle histoire pour celui qui a quitté son pays natal pour aller chercher de l'expérience , s'entraîner et obtenir un diplôme universitaire. Ses résultats lui ont permis d'obtenir une invitation et il affrontera Benoit Paire pour un match de gala.