Challenge Elite FFT : Tous les résultats de Nice

Challenge Elite FFT

Hommes

Poule A

Gilles Simon

Manuel Guinard

Dan Added



Dan Added bat Manuel Guinard : 6-4, 6-4



Poule B

Pierre-Hugues Herbert

Hugo Grenier

Rayanne Roumane



Poule C

Grégoire Barrère

Geoffrey Blancaneaux

Kyrian Jacquet



Poule D

Antoine Hoang

Hugo Gaston

Maxime Chazal



Poule E

Enzo Couacaud

Alexandre Muller

Arthur Cazaux



Poule F

Maxime Janvier

Corentin Denolly

Antoine Escoffier



Poule G

Quentin Halys

Mathias Bourgue

Harold Mayot



Poule H

Nicolas Mahut

Baptiste Crepatte

Antoine Cornut Chauvinc



Femmes

Poule A

Kristina Mladenovic

Chloé Paquet

Clara Burel



Poule B

Fiona Ferro

Jessika Ponchet

Amandine Hesse



Fiona Ferro bat Jessika Ponchet : 6-3, 6-3



Poule C

Alizé Cornet

Harmony Tan

Dianne Parry



Poule D

Pauline Parmentier

Tessah Andrianjafitrimo

Myrtille Goerges



