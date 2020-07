Challenge Elite FFT : Le doublé pour Simon

Né à Nice il y a plus de 35 ans, Gilles Simon est comme chez lui sur la Côte d’Azur, et il l’a prouvé en ce mois de juillet en remportant deux des trois étapes du Challenge Elite FFT masculin, la série de tournois 100% français lancés par la FFT pour occuper la trêve des circuits ATP et WTA en raison de la pandémie de coronavirus. Après Nice il y a deux semaines, le 54eme joueur mondial a triomphé à Villeneuve-Loubet, en se défaisant de Maxime Hamou (25 ans, 346eme) , qu'il n'avait encore jamais affronté, en finale. Gilles Simon n’a eu besoin que de 66 minutes pour l’emporter, sur le score de 6-2, 6-1.

Onze victoires en juillet pour Simon

Il a pris le service adverse dans le premier set pour mener 3-1, puis Hamou a débreaké avant de perdre son service à son tour (4-2), et Simon a finalement conclu sur sa deuxième balle de set (6-2). Dans la deuxième manche, le plus âgé des deux joueurs a déroulé, breakant à 2-1 et 4-1, et ne perdant que cinq points sur sa mise en jeu, pour aller chercher la victoire. Avec onze victoires pour une seule défaite (face à Hugo Grenier) ces trois dernières semaines, Gilles Simon semble en pleine forme pour reprendre le chemin du circuit ATP. Mais ça ne sera pas avant le 22 août et le Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à New York). Si la situation n’empire pas aux Etats-Unis d’ici là, et si Gilles Simon souhaite s’y rendre, bien sûr.



TENNIS - CHALLENGE ELITE FFT / VILLENEUVE-LOUBET

Du 20 au 25 juillet 2020



TOURNOI MASCULIN



FINALE

Gilles Simon bat Maxime Hamou : 6-2, 6-1



DEMI-FINALES

Gilles Simon bat Hugo Gaston : 6-2, 6-1

Maxime Hamou bat Harold Mayot : 3-4, 6-2, 10-5



QUARTS DE FINALE

Gilles Simon bat Nicolas Mahut : 6-4, 6-4

Hugo Gaston bat Constant Lestienne : 6-1, 6-4 abandon

Maxime Hamou bat Maxime Janvier : 6-2, 6-3

Harold Mayot bat Antoine Hoang : 7-6 (5), 3-6, 10-4



PHASE DE POULES (le premier de chaque poule se qualifie pour les quarts)



Poule A

1- Maxime Hamou : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIE

2- Antoine Escoffier : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Adrian Mannarino : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus



Adrian Mannarino bat Maxime Hamou : 6-7 (4), 6-1, 10-3

Maxime Hamou bat Antoine Escoffier : 6-2, 6-2

Antoine Escoffier bat Adrian Mannarino : 7-5, 7-5



Poule B

1- Gilles Simon : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIE

2- Arthur Cazaux : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Mathias Bourgue : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Arthur Cazaux bat Mathias Bourgue : 7-6 (2), 6-4

Gilles Simon bat Mathias Bourgue : 3-6, 6-1, 10-5

Gilles Simon bat Arthur Cazaux : 6-4, 6-4



Poule C

1- Harold Mayot : 2 victoires, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIE

2- Rayane Roumane : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Pierre-Hugues Herbert : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 3 sets perdus



Harold Mayot bat Rayane Roumane : 6-4, 4-6, 13-11

Rayane Roumane bat Pierre-Hugues Herbert : 1-6, 7-6 (3), 10-3

Harold Mayot bat Pierre-Hugues Herbert : 6-3, abandon



Poule D

1- Antoine Hoang : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIE

2- Kyrian Jacquet : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus

3- Geoffrey Blancaneaux : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Antoine Hoang bat Kyrian Jacquet : 3-6, 7-5, 10-5

Antoine Hoang bat Geoffrey Blancaneaux : 6-3, 6-4



Poule E

1- Hugo Gaston : 2 victoires, 0 défaite, 3 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Valentin Royer : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Enzo Couacaud : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 3 sets perdus



Hugo Gaston bat Valentin Royer : 6-4, 6-0

Valentin Royer bat Enzo Couacaud : 7-6 (5), 6-2

Hugo Gaston bat Enzo Couacaud : 6-4, abandon



Poule F

1- Maxime Janvier : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Antoine Cornut-Chauvinc : 1 victoire, 1 défaite, 2 set gagné, 2 sets perdus

3- Baptiste Crepatte : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Maxime Janvier bat Antoine Cornut-Chauvinc : 7-6 (4), 7-6 (13)

Antoine Cornut-Chauvinc bat Baptiste Crepatte : 6-4, 6-2

Maxime Janvier bat Baptiste Crepatte : 6-1, 6-2



Poule G

1- Constant Lestienne : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Alexandre Muller : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Maxime Chazal : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdus



Constant Lestienne bat Maxime Chazal : 7-6 (5), 6-2

Alexandre Muller bat Maxime Chazal : 7-6 (5), 6-7 (4), 10-5

Constant Lestienne bat Alexandre Muller : 6-4, 6-2



Poule H

1- Nicolas Mahut : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIE

2- Dan Added : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Johan Sébastien Tatlot : 0 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés, 2 sets perdus



Nicolas Mahut bat Dan Added : 6-4, 6-3

Dan Added bat Johan Sébastien Tatlot : 6-3, 6-0

Nicolas Mahut bat Johan Sébastien Tatlot : 7-5, 6-3