Buenos Aires : Alcaraz heureux de son retour à la compétition, il envoie un message fort

Carlos Alcaraz enfin de retour ! Le tennisman espagnol de 19 ans, vainqueur de l'US Open en septembre 2022 mais absent de l'Open d'Australie suite à une blessure, a enfin pu renouer avec les courts et la compétition. Cette semaine, il se trouve à Buenos Aires afin de participer à l'ATP 250. Et hier, il a battu le Serbe Laslo Djere en trois manches (6-2, 4-6, 6-2). Plus aperçu depuis novembre dernier suite à des soucis aux abdos et à la jambe, Alcaraz a montré qu'il se sentait désormais beaucoup mieux et il a pris la parole avant d'affronter Dusan Lajovic vendredi. Il a ainsi tenu à envoyer un message à la concurrence, comme le relaie Tennis Actu.

Alcaraz parle de sa marge de progression

Ainsi, en conférence de presse, le numéro 2 mondial derrière Novak Djokovic a pris la parole et a balancé : "Pour moi, c'est un plaisir de vivre cette expérience en Argentine. Je m'attendais à de l'affection, mais pas tant que ça. C'est mon premier tour, mon premier match. La vérité est que je me sens chez moi, et c'est vraiment apprécié, cela m'a beaucoup aidé d'avoir cette atmosphère et l'affection des gens. Je me suis senti très bien, j'ai encore une grande marge de progression. Le retour à la compétition après quatre mois est compliqué. La seule façon de se mettre dans un rythme est de jouer des matchs, donc petit à petit je vais m'améliorer". Autant dire que le vainqueur de l'US Open 2022 a faim de victoires et que son retour ne peut qu'être bénéfique à la compétition sur le circuit ATP.