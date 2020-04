Berrettini dévoile son joueur idéal

Ce dimanche, Matteo Berrettini fête ses 24 ans. Le joueur italien, révélation de la saison passée, avec une victoire lors des tournois de Budapest et Stuttgart, une demi-finale à l’US Open et une qualification surprise pour le Masters de Londres grâce à sa huitième place mondiale, a vécu un début de saison 2020 beaucoup plus difficile en raison d’une blessure à l’aine et n’a joué que l’Open d’Australie (défaite au 2eme tour contre Tennys Sandgren). Toujours n°8 mondial (il n’avait pas beaucoup de points de 2019 à défendre pendant les deux premiers mois de 2020), le joueur italien, en plein confinement, a donné une interview dans laquelle il évoque la « Next Gen », cette fameuse nouvelle génération qui doit remporter des tournois du Grand Chelem quand Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer seront sur la pente descendante ou à la retraite.

Berrettini : "Tsitsipas est le plus talentueux"

Qui de Dominik Thiem, Stefanos Tsitsipas ou encore Alexander Zverev lui semble le plus fort ? Selon lui, le joueur idéal est un mélange de deux tennismen : « Parmi les jeunes de la Next Gen, Tsitsipas est le plus talentueux. C’est un attaquant. Il aime monter au filet, il est assez précis au service. C’est le plus jeune mais c’est surtout le plus talentueux. Zverev est plus jeune que moi, mais il a déjà joué des finales et gagné des Masters 1000. Le tennis lui a déjà beaucoup apporté et il possède toutes les armes de la nouvelle génération : le service, le revers et une bonne mobilité malgré sa grande taille. Ils sont tous très complets mais le joueur idéal selon moi se situe entre Tsitsipas et Thiem. » Lequel remportera son premier Grand Chelem le plut tôt ? Avec trois finales (deux à Roland-Garros, une à l’Open d’Australie), l’Autrichien semble avoir une longueur d’avance, mais le Grec a remporté le dernier Masters…