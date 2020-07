Berlin : Un trophée de plus pour Thiem

Depuis le début de la pause du circuit ATP, ils sont deux des joueurs à avoir disputé le plus de matchs. Ce mercredi, Dominic Thiem (25 matchs, dont 22 victoires) et Matteo Berrettini (16 matchs, dont 11 victoires) s’affrontaient en finale du tournoi-exhibition de Berlin (2-2 dans les confrontations). Un tournoi se déroulant sur gazon. Et c’est l’Autrichien, qui avait notamment remporté la première étape de l’Adria Tour, à Belgrade, qui a dominé l’Italien, vainqueur de l’Ultimate Tennis Showdown dimanche dernier près de Nice, au super tie-break, après 1h30 de jeu : 6-7 (4), 6-4, 10-8. Le n°3 mondial a notamment pu s’appuyer sur un bon service (9 aces, 2 balles de break sauvées).

Encore un mois avant la reprise

S’il n’y a pas eu la moindre balle de break dans le premier set, Thiem a remporté le deuxième en signant le seul break de la partie, à 3-3, et en remportant les douze points suivants. Dans le super tie-break, l’Autrichien a mené 5-2 puis 8-4, et s’est finalement imposé 10-8 sur sa troisième balle de match. De quoi conclure en beauté un tournoi qui l’aura vu battre Jannik Sinner en demi-finale, alors que Berrettini s’était débarrassé de Roberto Bautista-Agut. Il reste désormais un peu plus d’un mois aux deux joueurs (qui ne figurent pas dans la liste des inscrits au tournoi de Washington, qui commence le 14 août) pour se préparer pour la reprise du circuit ATP, à Cincinnati ou à l’US Open. A moins qu’ils ne décident de faire l’impasse sur la tournée américaine pour se consacrer à la terre battue en septembre…