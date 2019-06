Barrère: "J’ai le niveau"

Mené deux sets à zéro par Liam Broady jeudi au dernier tour des qualifications de Wimbledon, Grégoire Barrère (25 ans) a fini par l’emporter en cinq manches (3-6, 0-6, 6-2, 6-4, 6-3) et disputera le Grand Chelem anglais pour la deuxième fois consécutive. Il avait été sorti par Stefanos Tsitsipas d’entrée l’an dernier et vient de franchir un tour en Majeur pour la première fois à Roland-Garros.

"À chaque fois que j'ai joué les gros tournois, j'ai accroché les joueurs. Je sens que j'ai ma place sur le grand circuit. Contre Khachanov (au 2e tour de Roland-Garros, ndlr), je n'avais pas très bien géré les moments importants, mais c'était positif, le mec a gagné Bercy, fait quart à Roland et je l'accroche. J'ai le niveau, peut-être pas pour être top 10, mais pour m'installer dans les 100 et aller le plus haut possible", a commenté l’actuel 117e mondial pour L’Equipe.