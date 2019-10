Bâle: Wawrinka forfait avant d'affronter Federer

Le 27e duel entre Roger Federer et Stan Wawrinka n'aura pas lieu ce vendredi soir devant le public suisse, en quarts de finale du tournoi de Bâle. Le Vaudois s'est blessé jeudi soir en toute fin d'un âpre combat contre Frances Tiafoe (6-3, 3-6, 7-5).

"Sur le dernier jeu, je me suis bloqué le dos, a expliqué Wawrinka aux médias, tard jeudi soir, rapporte Le Matin. J’ai senti que pas mal de choses avaient bougé. Je sais que mon corps ne sera pas prêt. C'est trop risqué ; je me retire du tournoi."

En toute logique, l'ancien vainqueur de Roland-Garros est incertain pour le Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine. "J’ai trois jours plein, plus lundi et peut-être mardi si j’ai un bye. Donc on verra. J’espère avoir récupéré", a confié "Stan".

Stan Wawrinka has been forced to withdraw from the #SwissIndoorsBasel QF due to a lower back injury.



