Bâle : Wawrinka envahi par l'émotion

Sur le court comme en dehors, il en faut beaucoup pour faire craquer Stan Wawrinka. Mardi, la somme de son exploit face à Casper Ruud au 1er tour à Bâle et l'atmosphère entièrement dédiée à sa personne comme à sa gloire ont bien failli l'emporter. Envahi par l'émotion après avoir croqué le numéro 3 mondial sur ses terres et sous les yeux de sa fille, l'ancien numéro 3 mondial aujourd'hui 194eme a d'ailleurs eu le plus grand mal à contenir ses larmes, et même à aller au-delà des premières phrases de son discours d'après-match. "C'est beaucoup d'émotions. C'est pour vivre des émotions comme ça que je me suis battu malgré l’âge (il a 37 ans) et les blessures. J’avais envie de revivre et de rejouer devant vous, aujourd’hui, c’est beaucoup d’émotions, je suis désolé, mais merci du soutien. Ma fille est là, ça compte beaucoup pour moi." Proche des sanglots, "StanTheMan" a profité de la petite pause que lui a accordée le speaker du tournoi pour tenter de recouvrer ses esprits, mais l'émotion a de nouveau été tout près d'avoir raison de lui.

Wawrinka : "Je sais que je peux encore très bien jouer"

Le chouchou du public local a d'ailleurs avoué qu'il avait pénétré sur le court très crispé. "C'est difficile de jouer devant vous, car j'ai toujours envie de bien faire, j’étais très nerveux en entrant sur le terrain, des frissons, grâce à vous j’arrive encore à me battre malgré l’âge et à continuer bien jouer et c’est pour ces raisons que je continue encore un peu", a avoué le tombeur de Daniil Medvedev à Metz, sans cacher qu'il espère redonner autant de plaisir à ses supporters dès le prochain tour. "C'était très bon, je suis très content, j’étais très nerveux en rentrant sur le terrain, je m’entraîne très dur, je sais que physiquement et tennistiquement, je peux encore très bien jouer, comme je l’ai fait ce soir (mardi)." Pour cela, le vainqueur de Roland-Garros en 2015 tentera d'appliquer cette recette qui a si bien fonctionné mardi contre Ruud. "Continuer à me concentrer sur ce que je fais, réussir à à bien me pousser à bien servir et à être agressif." Si sa méthode paye, nul doute que Wawrinka aura encore beaucoup de mal à ne pas craquer.