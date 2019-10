Bâle: Nouveau quart pour Tsitsipas

Malgré la perte du premier set, Stefanos Tsitsipas a su prendre le meilleur sur Ricardas Berankis (6-7 [4], 6-2, 6-4), ce jeudi, au 2e tour du tournoi de Bâle.

Le Grec, 7e joueur mondial, s'offre ainsi son 13e quart de finale de la saison, un de plus que l'inévitable Daniil Medvedev (12). Seul Roberto Bautista-Agut fait aussi bien sur le circuit ATP cette année, lui qui s'est également qualifié pour les quarts à Bâle aux dépens de Richard Gasquet.

Tsitsipas affrontera le vainqueur de Krajinovic-Fognini pour une place dans le dernier carré.

Fighter @StefTsitsipas is into his 13th quarter-final of 2019 as he battles past Berankis 6-7 6-2 6-4#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/fDalBEHghL