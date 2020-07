ATP : Zverev-Ferrer, c'est officiel

Cette fois, c’est officiel. Alexander Zverev et David Ferrer vont travailler ensemble, au moins pour quelques semaines. Le joueur allemand, n°7 mondial, a officialisé l’information ce mercredi sur ses réseaux sociaux, trois jours après que Marca l’avait révélée. « Salut tout le monde, je voulais vous tenir au courant de plusieurs choses. D’abord, vendredi j’ai été testé au covid-19 pour la troisième fois, et il s’est de nouveau avéré négatif. Deuxièmement, j’avais prévu de jouer ce mois-ci à Berlin mais j’ai pris la décision de me consacrer à l’entraînement avec mon équipe et ne de pas jouer de tournois en ce moment. Ce n’est jamais sympa de manquer une occasion de jouer à la maison, mais je serai de retour bientôt. Troisièmement, une bonne nouvelle. David Ferrer va rejoindre mon équipe pour une période d’essai. Je ne pouvais pas être plus excité de me remettre au boulot. J’ai hâte de revenir sur le circuit. »

Zverev était demi-finaliste à Melbourne

Le joueur de 23 ans n’a pas précisé s’il reprendrait la saison dès le 14 août à Washington, où s’effectuera le grand retour du circuit ATP après cinq mois et demi de pause, et s’il disputera l’US Open à partir du 31 août. Avec David Ferrer, le joueur qu’il avait envoyé à la retraite le 8 mai 2019 lors du Masters 1000 de Madrid, il espère poursuivre sur sa lancée du début de saison 2020, qui l’avait vu atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière (défaite contre Thiem en quatre sets). A ce jour, Alexander Zverev a remporté onze tournois dans sa carrière, le plus beau étant le Masters de Londres en 2018.