ATP : Zverev en sursis jusqu'à février 2023

Communiqué de l'ATP :

« Le vice-président des règles et de la compétition de l'ATP, Miro Bratoev, a terminé son examen de la conduite d'Alexander Zverev à Acapulco, au Mexique, où le joueur a été retiré du tournoi pour conduite antisportive. L'examen a déterminé que Zverev avait commis un comportement aggravé en vertu de la section des infractions majeures du joueur des règles de l'ATP. En conséquence, Zverev s'est vu infliger une amende supplémentaire de 25 000 dollars américains et une suspension pour une période de huit semaines de tout événement sanctionné par l'ATP. Cependant, l'amende et la suspension sont avec sursis, à condition que, au cours d'une période d'essai se terminant le 22 février 2023 (un an à compter de l'incident), le joueur n'encoure pas une nouvelle infraction au code entraînant une amende pour :



Comportement antisportif basé sur un acte, tel qu'un comportement irrespectueux ou agressif envers un officiel, un adversaire, un spectateur ou une autre personne pendant ou à la fin d'un match



Abus verbal ou physique d'un officiel, d'un adversaire, d'un spectateur ou de toute autre personne sur le terrain ou sur place