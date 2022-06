ATP : Zverev a été opéré

Alexander Zverev est passé sur le billard. Mardi soir, le joueur allemand a publié sur ses réseaux sociaux une photo de lui à l'hôpital, le pouce en l'air pour montrer que tout allait bien. Enfin, du mieux possible quand on vient de se faire opérer de la cheville et qu'on ne sait pas quand on pourra reprendre son métier... Quatre jours après s'être tordu la cheville en demi-finale de Roland-Garros, alors qu'il livrait un combat dantesque contre Rafael Nadal (7-6, 6-6 pour l'Espagnol après plus de trois heures de jeu !), le natif de Hambourg est passé par la case hôpital, comme il l'a raconté dans un message en anglais et en allemand : « Nous avons tous notre propre parcours dans la vie. Cela fait partie du mien. La semaine prochaine, j'atteindrai un sommet en carrière de numéro 2 mondial, mais ce matin, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Après un examen plus approfondi en Allemagne, nous avons reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de ma cheville droite étaient déchirés. Pour reprendre la compétition au plus vite, pour assurer la bonne cicatrisation de tous les ligaments et retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix. Ma rééducation commence maintenant et je ferai tout pour revenir plus fort que jamais ! Je continue de recevoir tant de messages et je tiens à remercier encore une fois tout le monde de m'avoir soutenu pendant une période aussi difficile. »

Meilleur classement pour Zverev lundi

Ironie du sort, en raison de la semaine de décalage entre la saison 2021 et 2022, c'est seulement lundi prochain que Novak Djokovic va perdre les points de sa victoire à Roland-Garros l'an passé et donc permettre à Alexander Zverev d'atteindre le meilleur classement de sa carrière. Le joueur allemand sera n°2 mondial avec environ 700 points de retard sur Daniil Medvedev. Selon les informations de L'Equipe de mardi, Zverev devrait être absent entre six à huit semaines, on le reverra donc en août, si tout va bien.