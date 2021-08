Désormais, Benoit Paire veut confirmer. Après avoir montré un beau visage lors du Masters 1000 de Cincinnati, le Français a idéalement débuté ce mardi à Winston-Salem. Opposé à Gilles Simon, le 49eme mondial a signé une nouvelle victoire en s'imposant en deux sets (6-3, 6-3) et 1h12 de jeu. Alors que les derniers affrontements entre les deux joueurs avaient globalement plutôt tourné en faveur du Niçois, Paire a donc remis les pendules à l'heure en Caroline du Nord. Pour cela, ce dernier a démarré très fort en faisant deux fois le break sur les trois premiers services de Simon et menait donc rapidement 5-1. Si le natif d'Avignon s'est ensuite relâché sur sa mise en jeu, puis a raté une occasion d'empocher la première manche en faisant un nouveau break, il a ensuite rectifié le tir pour conclure, sur un jeu blanc, et ainsi mener un set à zéro. Devant au score, le récent quart de finaliste à Cincinnati a derrière continué sur sa lancée. Après un nouveau break d'entrée de ce dernier, les deux Français ont fait ensuite jeu égal et n'ont pas été inquiétés sur leurs services. Finalement, à 5-3, Paire a à nouveau pris le service de Simon et s'offrait du même coup une nouvelle belle victoire sur le circuit ATP. Alors qu'il semble retrouver des couleurs lors de cette tournée nord-américaine, l'actuel 49eme au classement ATP tentera de poursuivre sur sa lancée au prochain tour contre Emil Ruusuvuori, tombeur d'Alexander Bublik (6-2, 7-6).

Herbert, l'invité surprise

Dans le même temps, Pierre-Hugues Herbert n'a pas gâché une belle offrande. Eliminé lors des qualifications à Winston-Salem, le Français a parfaitement profité du forfait de Nikoloz Basilashvili, qui aurait dû être tête de série numéro 7 et était donc exempt du 1er tour. Du coup, directement qualifié pour le 2eme tour, l'actuel 104eme mondial a surpris Federico Coria en deux manches (6-4, 6-2) et 1h14 de jeu. Alors que l'Argentin avait dû s'employer pour son entrée en lice contre Lorenzo Musetti, il a craqué au pire des moments en fin de premier set, à 5-4 en faveur d'Herbert. Alors qu'il avait dû sauver trois balles de break à 2-2, ce dernier empochait la première manche sur sa seule opportunité de prendre le service de son adversaire. Derrière, le Français a continué sur sa lancée et n'a pas tremblé. Alors qu'il n'a plus été inquiété sur ses mises en jeu, l'Alsacien a réalisé deux nouveaux breaks, à 2-1 et 5-2, pour signer sa première victoire sur le circuit depuis fin avril, contre Gilles Simon à Estoril. En huitièmes de finale, Herbert sera opposé au vainqueur du match opposant Marcos Giron à Federico Delbonis, tête de série numéro 10. A noter également, les qualifications de Pablo Carreno Busta, dans la douleur contre Soonwoo Kwon (6-3, 3-6, 6-4), et de Jan-Lennard Struff, contre Gianluca Mager (6-2, 6-2).



WINSTON-SALEM (Etats-Unis, ATP 250, dur, 688 684€)

Tenant du titre (en 2019) : Hubert Hurkacz (POL)



2eme tour

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) bat Kwon (CdS) : 6-3, 3-6, 6-4

Koepfer (ALL, n°16) bat Cecchinato (ITA) : 5-7, 6-4, 6-4

Struff (ALL, n°9) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) - Cilic (CRO)



Evans (GBR, WC, n°3) - Pouille (FRA, Q)

Gasquet (FRA, n°14) bat Gerasimov (BIE) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Paire (FRA, n°12) bat Simon (FRA) : 6-3, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-2, 7-6 (5)



Herbert (FRA, LL) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2

Giron (USA) - Delbonis (ARG, n°10)

Alcaraz (ESP, n°15) - Popyrin (AUS, Q)

Watanuki (JAP, LL) - Fucsovics (HON, n°4)



Purcell (AUS, LL) - Thompson (AUS)

M.Ymer (SUE) - Ramos-Vinolas (ESP, n°11)

Tiafoe (USA, n°13) - Murray (GBR, WC)

Monteiro (BRE) - Goffin (BEL, n°2, WC)