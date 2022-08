ATP - Winston Salem : Mannarino s'impose en plus de 3h30 en sauvant quatre balles de match

Eliminé d'entrée à Cincinnati par Steve Johnson, Adrian Mannarino s'est inscrit à Winston Salem afin d'engranger des victoires et de la confiance avant l'US Open. Il en tient au moins une ! Le n°65 mondial a en effet passé un tour en Caroline du Nord, en disposant de l'Australien Christopher O'Connell, 121eme. Mais que ce fut compliqué ! Il lui a fallu 3h32 pour s'imposer en trois tie-breaks, en sauvant quatre balles de match. Dans cette rencontre entre deux bons serveurs (21 aces, 56% de premières balles pour l'Australien, 8 aces, 57% pour le Français), qui n'ont été breakés que deux fois, cela s'est joué à pas grand chose. Dans le premier set, Mannarino a manqué deux balles de break à 1-1 et s'est finalement imposé 7-4 au jeu décisif. Dans le deuxième, chaque joueur s'est procuré une balle de break, et là, c'est O'Connell qui l'a emporté 7-3 au tie-break. Il a donc fallu disputer une troisième manche, et elle s'est avérée différente des autres, puisque les deux joueurs ont enfin réussi à breaker. Mannarino a été le premier, prenant le service adverse à 1-1, mais son adversaire a immédiatement égalisé (1-1). Le Français a de nouveau breaké à 4-4 et s'est alors procuré deux balles de match lors d'un très long jeu. Mais O'Connell les a sauvées et a fini par revenir à 5-5. "Manna" est ensuite passé tout près de la catastrophe, puisque l'Australien a mené 6-5 0-40. Mais point après point, le 65eme mondial a sauvé les trois balles de match, puis encore une autre un peu plus tard, et a égalisé à 6-6. Tout s'est donc encore joué au tie-break, et Mannarino s'est montré le plus fort en le gagnant 7-3. Il verra donc le deuxième tour, face au Finlandais Emil Ruusuvuori, tête de série n°9, qu'il a battu en octobre 2020 à Nur-Sultan.

Thiem s'arrache, Basilashvili n'avance plus

A noter également ce lundi la victoire de Dominic Thiem, qui débutait sa saison sur dur, alors que se profile l'US Open, qu'il a remporté il y a deux ans. L'Autrichien, comme Mannarino, a dû batailler mais l'a emporté 6-7, 7-5, 7-6 en 3h10 contre Jeffrey Wolf, en sauvant deux balles de match dans le dernier tie-break. Le 231eme mondial défiera la tête de série n°1, Grigor Dimitrov, qu'il n'a plus battu sur dur depuis février 2016. Enfin, la première tête de série en lice dans le tournoi a pris la porte. Il s'agit de Nikoloz Basilashvili (n°6), qui a été éliminé par Thiago Monteiro (6-4, 6-1 en 1h08). Le Géorgien n'a plus gagné depuis le deuxième tour de Wimbledon.