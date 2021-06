ATP : Wawrinka ne s'en sort pas

Stan Wawrinka ne voit pas le bout du tunnel. Le joueur suisse de 36 ans, désormais 30eme mondial, a dû se faire opérer du pied gauche pour la deuxième fois cette année. Lundi, il a publié sur Instagram une vidéo de son pied plâtré, avec la légende « même endroit, jour différent, ce n’est pas là que je voudrais être mais j’ai toujours un sourire sur mon visage. #jeseraideretour #guérison #abientôt ». Le triple vainqueur en Grand Chelem n’a disputé que sept matchs cette année, avec à la clé des défaites en quarts de finale au Murray River Open de Melbourne, au deuxième tour de l’Open d’Australie et au premier tour à Rotterdam et à Doha, à chaque fois contre des joueurs moins bien classés. La saison passée, il avait signé une année à 15 victoires pour 8 défaites, avec des quarts de finale à l'Open d'Australie, à Acapulco et St-Pétersbourg et à Bercy, et une demie à Doha.

Same place , different day , not where I wanted to be but still a smile on my face 🧸🙏🏻👨🏻‍⚕️💉🩹🤷🏻‍♂️🙃🤍 #iwillbeback #recovery #seeyousoon pic.twitter.com/PIyIFQa93t

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) June 21, 2021

Ce devait être une "petite opération" en mars

Le 25 mars dernier, Stan Wawrinka avait déjà publié une photo de lui avec le pied gauche dans une grosse botte. Il avait alors écrit : « En raison de problèmes au niveau de mon pied gauche depuis un moment, j’ai décidé de subir une petite opération. Je serai de retour dans quelques semaines, j’ai hâte de m’entraîner à nouveau. » Visiblement, la première opération ne s’est pas avérée bénéfique, et les « quelques semaines » se sont transformées en « plusieurs mois », avec des forfaits pour Roland-Garros et Wimbledon notamment. Le Suisse avait pourtant repris l’entraînement en mai, chez lui à Monte-Carlo, mais il semble avoir rechuté. A 36 ans, l'ancien n°3 mondial parviendra-t-il à retrouver le niveau qui a fait de lui un vainqueur de l'Open d'Australie 2014, de Roland-Garros 2015 et de l'US Open 2016 ? Cela ressemble à une mission impossible.