Jannik Sinner, 24eme au classement, qualifié pour les quarts de finale d'un tournoi ATP 500 après sa victoire contre le 45eme mondial. Vu comme ça, cela n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, cela faisait maintenant quatre mois que le jeune Italien n'avait plus atteint ce stade de la compétition, au même titre que le dernier vainqueur du Masters NextGen vient d'enchaîner là deux victoires de suite. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis Roland-Garros, où il avait buté en huitièmes de finale sur Rafael Nadal, encore maître des lieux à l'époque. Au lendemain de son succès aisé face au Finlandais Emil Ruusuvuori, Sinner a toutefois dû s'employer (7-6, 7-6, 1h56 de jeu) pour sortir vainqueur jeudi pour son deuxième match à Washington d'un Sebastian Korda très accrocheur. La rencontre entre les deux têtes de série s'est décidée sur deux jeux décisifs qui ont vu le mieux classé des deux joueurs avoir à chaque fois le dernier mot. L'Italien, tête de série numéro 5, est toutefois passé tout près de la correctionnelle dans la deuxième manche, où il s'est retrouvé mené 5-2 avant de revenir à hauteur du jeune Américain. En quarts de finale, le finaliste malheureux du Masters 1000 de Miami au mois d'avril dernier sera opposé à un autre Américain Steve Johnson, sans pitié (6-2, 6-1) pour le pauvre Lituanien Ricardas Berankis.

Fin de série pour Nakashima

Finaliste à Los Cabos il y a deux semaines et à Atlanta la semaine dernière, Brandon Nakashima (20 ans) était indubitablement la révélation de ce début de saison sur dur. En grande forme, le jeune Américain s'était offert des succès de prestige face à Milos Raonic, Sam Querrey ou John Isner et il fallait s'attendre à ce qu'il aille encore loin cette semaine à Washington, où il avait d'ailleurs démarré son tournoi par deux nouveaux exploits, contre Popyrin mais surtout le Britannique Daniel Evans. Jeudi en huitièmes de finale contre son compatriote Denis Kudla, le 89eme mondial est passé très près d'un nouveau succès, qui lui aurait permis de disputer son troisième quart de finale de suite. Malheureusement pour celui qui avait tout pour devenir le tube de l'été, après un excellent début de match qui lui avait permis de prendre une nouvelle fois les devants, le joueur d'origine japonaise, peut-être fatigué par l'enchaînement des matchs, a lâché du lest et fini par céder en trois manches (3-6, 7-6, 6-4) et plus de deux heures de jeu (2h18) face au 103eme au classement. Kudla, qui n'avait plus atteint les quarts de finale dans un tournoi ATP depuis juin 2019 (à Stuttgart), affrontera le Biélorusse Ilya Ivashka ou son compatriote Mackenzie McDonald, avec en perspective sa première demi-finale depuis sa défaite contre Roger Federer sur le gazon d'Halle en juin 2018.



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, WC, n°1) - Harris (AUS, n°14)

Nishikori (JAP) - Norrie (GBR, n°7)

Ivashka (BLR) - McDonald (USA)

Kudla (USA) bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (3), 6-4



Sinner (ITA, n°5) bat S.Korda (USA, n°12) : 7-6 (3), 7-6 (3)

Johnson (USA) bat Berankis (LIT) : 6-2, 6-1

Millman (AUS, n°11) bat Opelka (USA, n°8) : 6-3, 7-6 (4)

Brooksby (USA, WC) - Auger-Aliassime (CAN, n°2)





2eme tour

Nadal (ESP, WC, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-2, 4-6, 7-6 (1)

Harris (AUS, n°14) bat Sandgren (USA) : 6-4, 1-0 abandon

Nishikori (JAP) bat Bublik (KAZ, n°9) : 6-2, 7-5

Norrie (GBR, n°7) bat Giron (USA) : 6-4, 6-3



Ivashka (BLR) bat Dimitrov (BUL, n°4) : 6-2, 7-6 (4)

McDonald (USA) bat Paire (FRA, n°13) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Kudla (USA) bat Fritz (USA, n°10) : 6-4, 6-2

Nakashima (USA, WC) bat Evans (GBR, n°6) : 7-6 (1), 6-0



Sinner (ITA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-4

S.Korda (USA, n°12) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Berankis (LIT) bat Kecmanovic (SER, n°15) : 6-3, 6-2

Johnson (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 6-2



Opelka (USA, n°8) bat Galan (COL) : 7-6 (1), 6-3

Millman (AUS, n°11) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (8)

Brooksby (USA, WC) bat Tiafoe (USA, n°16) : 7-6 (4), 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°2) bat Seppi (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2





1er tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandon

Sandgren (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 2-6, 6-2

Harris (AUS, n°14) - Bye



Bublik (KAZ, n°9) - Bye

Nishikori (JAP) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-3

Giron (USA) bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Dimitrov (BUL, n°4) - Bye

Ivashka (BLR) bat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4

McDonald (USA) bat Kyrgios (AUS) : 6-4, 6-4

Paire (FRA, n°13) - Bye



Fritz (USA, n°10) - Bye

Kudla (USA) bat F.Lopez (ESP, WC) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Nakashima (USA, WC) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) - Bye



Sinner (ITA, n°5) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Gunneswaran (IND, Q) : 2-6, 6-1, 6-1

Pospisil (CAN) bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3

S.Korda (USA, n°12) - Bye



Kecmanovic (SER, n°15) - Bye

Berankis (LIT) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2

Johnson (USA) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-3, 7-6 (0)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Opelka (USA, n°8) - Bye

Galan (COL) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3

E.Ymer (SUE, Q) bat Thompson (AUS) : 3-6, 7-5, 6-3

Millman (AUS, n°11) - Bye



Tiafoe (USA, n°16) - Bye

Brooksby (USA, WC) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Seppi (ITA) bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye