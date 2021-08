ATP - Washington : Ruusuvuori renversant, Nakashima sur sa lancée

Quatre gros mois après, Jannik Sinner et Emil Ruusuvuori ont rendez-vous pour une revanche. Le 30 mars dernier, à Miami, l'Italien n'avait laissé aucune chance (6-3, 6-2) au Finlandais. Ce dernier savait depuis le tirage au sort qu'en franchissant le premier tour du tournoi de Washington, il s'offrirait la possibilité de se venger de sa gifle reçue en Floride. Le 69eme au classement a répondu présent. Toutefois, le demi-finaliste malheureux du tournoi d'Atlanta la semaine dernière s'est d'abord fait peur, contre l'Indien Gunneswaran, issu des qualification. Balayé dans le premier set par le 158eme mondial, Ruusuvuori a su relever la tête et dérouler dans les deux sets suivants (2-6, 6-1, 6-1) pour rejoindre Sinner au deuxième tour.

Nakashima sur sa lancée

Egalement qualifié pour le tour suivant, Brandon Nakashima, révélation de ce début de saison sur dur (il a atteint la finale à Los Cabos et Atlanta), a poursuivi sur sa lancée en s'imposant de nouveau sans trembler (6-3, 6-3) face à un joueur mieux classé que lui l'Australien Popyrin. Le jeune Américain de 20 ans invité par les organisateurs se frottera au Britannique Daniel Evans, tête de série numéro 6. Deux autres compatriotes de Nakashima ont également poursuivi leur route. Il s'agit de Denis Kudla, vainqueur dans la douleur (6-3, 6-7, 6-3) du vétéran espagnol Feliciano Lopez et de Tennys Sandgren, sorti vainqueur d'un match décousu (6-3, 2-6, 6-2) face à l'Australien Duckworth. Au deuxième tour, le double quart de finaliste à Melbourne retrouvera un autre représentant de l'Australie Lloyd Harris (n°14). Kudla, lui, sera opposé à un autre Américain Taylor Fritz (n°10).



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 1 725 424, 70 €)

Tenant du titre (en 2019) : Nick Kyrgios (AUS)



2eme tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Sock (USA, WC)

Sandgren (USA) - Harris (AUS, n°14)

Bublik (KAZ, n°9) - Nishikori (JAP)

Giron (USA) - Norrie (GBR, n°7)



Dimitrov (BUL, n°4) - Ivashka (BLR)

McDonald (USA) ou Kyrgios (AUS) - Paire (FRA, n°13)

Fritz (USA, n°10) - Kudla (USA)

Nakashima (USA, WC) - Evans (GBR, n°6)



Sinner (ITA, n°5) - Ruusuvuori (FIN)

Pospisil (CAN) - S.Korda (USA, n°12)

Kecmanovic (SER, n°15) - Berankis (LIT)

Johnson (USA) ou Ramanathan (IND, Q) - De Minaur (AUS, n°3)



Opelka (USA, n°8) - Galan (COL)

E.Ymer (SUE, Q) ou Thompson (AUS) - Millman (AUS, n°11)

Tiafoe (USA, n°16) - Brooksby (USA, WC)

Seppi (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°2)





1er tour

Nadal (ESP, WC, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP) : 6-7 (3), 4-0 abandon

Sandgren (USA) bat Duckworth (AUS) : 6-3, 2-6, 6-2

Harris (AUS, n°14) - Bye



Bublik (KAZ, n°9) - Bye

Nishikori (JAP) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-3

Giron (USA) bat Marchenko (UKR, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Dimitrov (BUL, n°4) - Bye

Ivashka (BLR) bat Gerasimov (BLR) : 7-5, 6-4

McDonald (USA) - Kyrgios (AUS)

Paire (FRA, n°13) - Bye



Fritz (USA, n°10) - Bye

Kudla (USA) bat F.Lopez (ESP, WC) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Nakashima (USA, WC) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 6-3

Evans (GBR, n°6) - Bye



Sinner (ITA, n°5) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Gunneswaran (IND, Q) : 2-6, 6-1, 6-1

Pospisil (CAN) bat Gomez (EQU, Q) : 4-6, 6-3, 6-3

S.Korda (USA, n°12) - Bye



Kecmanovic (SER, n°15) - Bye

Berankis (LIT) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2

Johnson (USA) - Ramanathan (IND, Q)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Opelka (USA, n°8) - Bye

Galan (COL) bat Paul (USA) : 6-4, 6-3

E.Ymer (SUE, Q) - Thompson (AUS)

Millman (AUS, n°11) - Bye



Tiafoe (USA, n°16) - Bye

Brooksby (USA, WC) bat Anderson (AFS) : 7-6 (4), 6-3

Seppi (ITA) bat Uchiyama (JAP, Q) : 3-6, 7-5, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye