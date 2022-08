ATP - Washington : Nishioka a eu le dernier mot face à Khachanov

Nishioka étincelant au jeu décisif

Karen Khachanov s’arrête dès les huitièmes de finale à Washington. Le Russe, tête de série numéro 7, s’est incliné en deux manches très accrochées face à Yoshihito Nishioka, déjà tombeur d’Alex de Minaur plus tôt dans la semaine. Le 24eme joueur mondial a su mettre d’entrée son adversaire en difficulté avec deux balles de break obtenues dès le premier jeu. Toutefois, Karen Khachanov n’a pas su en tirer profit et l’occasion ne s’est pas présentée à nouveau dans ce premier set. Au contraire, en toute fin de manche, c’est le Japonais qui a su se procurer pas moins de quatre balles de break, qui étaient alors des balles de set. Mais là également, la réussite n’a pas été au rendez-vous avec Karen Khachanov qui a su tenir malgré tout son service avant d’emmener le 96eme mondial au jeu décisif. Un tiebreak qui a été à sens unique pour… Yoshihito Nishioka.Ne laissant que deux points sur son service au Russe, le Japonais a su aller en chercher deux sur engagement adverse avant de conclure à la première occasion. Sans doute vexé de ce scenario, Karen Khachanov a lancé la deuxième manche sur un tout autre tempo. Ne laissant pas l’opportunité de breaker passer, la tête de série numéro 7 du tournoi a très vite mené trois jeux à rien. Mais, après avoir écarté une balle de double break, Yoshihito Nishioka a su effacer blanc son jeu de service pour recoller au score. Manquant en chemin deux nouvelles balles de break, le 96eme mondial a une nouvelle fois contraint Karen Khachanov au jeu décisif qui a été encore plus expéditif. En effet, si le Russe a remporté le premier point sur lequel son adversaire était au service pour revenir à égalité, il a alors sombré. Alignant six points de suite, Yoshihito Nishioka a scellé le sort du match (7-6, 7-6 en 2h20’) et sera l’adversaire de Taylor Fritz ou Daniel Evans pour une place en demi-finales.