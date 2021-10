Alexander Zverev a fait respecter son statut. Ce samedi, l'Allemand, 4eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Vienne en Autriche, en prenant le meilleur sur Carlos Alcaraz, 42eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A ce moment-là, l'Espagnol a fini par craquer, perdant alors ses deux derniers services, malgré une balle sauvée, et les trois derniers jeux, pour offrir ce premier set à son adversaire d'un jour (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Carlos Alcaraz a été breaké une fois, à 3-2. A 5-3, au moment où son adversaire servait alors pour le gain du match, le 42eme joueur mondial a eu un petit sursaut d'orgueil, se procurant sa première et dernière balle de break. Mais sans parvenir à la convertir et, sur ce même jeu, l'Allemand a fini par avoir le dernier mot, à sa deuxième opportunité (6-3). En finale, la 27eme de sa carrière sur le circuit ATP, la cinquième en 2021, Alexander Zverev affrontera Frances Tiafoe, 49eme joueur mondial et issu des qualifications.

Tiafoe a poursuivi sa belle série

En effet, après avoir pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas puis Diego Schwartzman, l’Américain a renversé Jannik Sinner, qui ne remportera pas à Vienne un cinquième trophée cette année. Pourtant, solide au service et avec deux breaks en poche, le 11eme joueur mondial a remporté assez aisément le premier set avant de prendre à nouveau le service de son adversaire et ainsi mener trois jeux à rien. Mais, après avoir manqué trois fois le double break, Jannik Sinner a baissé de pied. Frances Tiafoe a su saisir sa chance et revenir à une manche partout en remportant cinq jeux de suite. Un ascendant que le 49eme mondial a confirmé avec le break très tôt dans la dernière manche. Jannik Sinner a tenté de réagir mais a laissé échapper une balle de débreak dans la foulée. Prenant une deuxième fois le service de l’Italien, Frances Tiafoe a conclu à sa première balle de match (3-6, 7-5, 6-2 en 2h19’) et disputera ce dimanche sa troisième finale sur le circuit ATP, la première depuis Estoril en avril 2018.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Tiafoe (USA, Q) - A.Zverev (ALL, n°2)



Demi-finales

Tiafoe (USA, Q) bat Sinner (ITA, n°7) : 3-6, 7-5, 6-2

A.Zverev (ALL, n°2) bat Alcaraz (ESP) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-4, 7-6 (6)

Sinner (ITA, n°7) bat Ruud (NOR, n°4) : 7-5, 6-1

Alcaraz (ESP) bat Berrettini (ITA, n°3) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°6) : 6-4, 3-6, 6-3



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 3-6, 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Monfils (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°4) bat Sonego (ITA) : 7-5, 4-6, 6-4

Sinner (ITA, n°7) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-2



Alcaraz (ESP) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°3) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Norrie (GBR) : 2-6, 7-6 (6), 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 3-6, 6-2



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) bat Musetti (ITA, WC) : 7-6 (2), 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°7) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-2



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5