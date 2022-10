ATP - Vienne : Medvedev encore en demi-finales

Le grand huit pour Daniil Medvedev. Samedi, face à l'immortel Grigor Dimitrov, le Russe disputera sa huitième demi-finale cette saison. Impressionnant la veille contre un Dominic Thiem qui n'est pourtant plus très loin de pratiquer de nouveau son meilleur tennis, l'ancien numéro 1 mondial aujourd'hui numéro 4 au classement ATP a de nouveau rendu une très belle copie, ce vendredi à Vienne en quarts de finale, pour écarter de sa route l'un des autres favoris du tournoi Jannik Sinner. Impressionnant sur ses mises en jeu (76% de premières balles et seulement 13 points perdus sur son service), Medvedev n'a laissé que de très rares opportunités à l'Italien, qui ne s'est d'ailleurs procuré aucune balle de break dans cette partie qui avait tout d'un choc comme d'un test pour le Russe sur le papier mais a tourné à une nouvelle démonstration de celui qui n'a remporté qu'un seul titre cette saison, à Los Cabos, alors qu'il a joué quatre finales (il s'est incliné à Halle, s'Hertogenbosch et à l'Open d'Australie, contre Rafael Nadal).

Medvedev a tout d'un futur vainqueur potentiel

Trois semaines après avoir buté aux portes de sa cinquième finale en 2022 sur Novak Djokovic à Astana, le protégé du coach français Gilles Cervara semble cette fois parti pour aller au bout. Le scénario de vendredi en atteste, avec un Medvedev qui a tout de suite pris à la gorge le numéro 12 mondial, d'ailleurs breaké d'entrée. Dans le deuxième set, le Russe a donné un nouveau coup de collier et pris cette fois à deux reprises le service de Sinner, rapidement décroché. Une heure trente de jeu a suffi au Russe, absent lors de la dernière édition du tournoi, pour dompter l'Italien sans jamais trembler. Dans l'autre moitié du tableau, les autres prétendants au trophée sont prévenus : il sera très difficile d'empêcher Medvedev d'ajouter son nom pour la première fois au palmarès.