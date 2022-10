ATP - Vienne : Medvedev en démonstration

Metronomic Medvedev ⚖️@DaniilMedwed books a blockbuster R2 versus Thiem courtesy of a 6-2 6-2 triumph @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/1fB6mFb0oa

De retour sur les courts depuis sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic au tournoi d'Astana au début du mois, Daniil Medvedev effectuait son entrée en lice au tournoi de Vienne ce mercredi. Et face à Nikoloz Basilashvili, le Russe a pleinement assumé son statut de tête de série numéro 1 en Autriche. Il a eu besoin d'à peine plus d'une heure (1h01) pour surclasser le Géorgien (6-2, 6-2).Solide au service (10 aces et 78% de premières balles), Daniil Medvedev s'est également appuyé sur des retours de service efficaces pour contrarier son adversaire. Celui-ci a par ailleurs commis pas moins de 21 fautes directes au cours du match. Rédhibitoire pour concurrencer l'ex-numéro un mondial. Au second tour, le Russe devrait cependant avoir davantage de difficultés contre Dominic Thiem qui aura l'avantage d'évoluer devant un public acquis à sa cause.