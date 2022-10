ATP - Vienne : Le titre pour Medvedev aux dépens de Shapovalov

CHAMPION IN VIENNA! 🏆@DaniilMedwed defeats Denis Shapovalov 4-6 6-3 6-2 to claim his second title of the year in Vienna! @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/E2mvQkwDni

Medvedev a vu Shapovalov céder

Après Los Cabos, Daniil Medvedev s’est adjugé le titre à l’occasion du tournoi ATP de Vienne. Dans la capitale autrichienne, le numéro 4 mondial a dû s’employer pour venir à bout d’un accrocheur Denis Shapovalov à l’occasion de cette finale. En effet, c’est le Canadien qui a su prendre le meilleur départ après avoir écarté une balle de break en faveur du Russe. Prenant deux fois de suite le service du numéro 4 mondial Denis Shapovalov a pu mener quatre jeux à un mais a alors connu une petite baisse de tension. Daniil Medvedev a alors su se montrer opportuniste pour effacer un de ses deux breaks de retard sans toutefois parvenir à réduire plus avant l’écart avec son adversaire. A sa troisième balle de set, le Canadien a pu sceller le sort de ce premier set nettement à son avantage. La deuxième manche a connu une entame inversée par rapport au début du match. En effet, après avoir empêché Denis Shapovalov de prendre son service, Daniil Medvedev a tapé du point sur la table pour breaker le 19eme mondial et mener trois jeux à un. Le Canadien s’est alors rebellé et a mis en grande difficulté l’ancien numéro 1 mondial.Toutefois, ce dernier a tenu bon et écarté quatre balles de débreak avant de tenir son service. Néanmoins, ce n’était que partie remise pour Denis Shapovalov, qui a tiré parti du septième jeu pour effacer son retard… pour mieux perdre à nouveau son service sur un jeu blanc. Daniil Medvedev a alors serré le jeu pour égaliser à un set partout sur son service à la première occasion. Un ressort s’est alors comme cassé pour le Canadien, qui est comme sorti du match. En effet, s’il a remporté son premier jeu de service, Denis Shapovalov a concédé les cinq suivants pour être aux portes de la défaite de manière expéditive. A l’orgueil, le 19eme mondial a écarté trois premières balles de match sur son engagement avant de rendre la vie difficile au numéro 4 mondial au moment de servir pour le match. Il a fallu quatre opportunités supplémentaires à Daniil Medvedev pour sceller définitivement le sort de cette finale (3-6, 6-3, 6-2 en 2h19’). Un succès qui va permettre au Russe de remonter dès ce lundi sur le podium du classement ATP au détriment de Casper Ruud, éliminé de manière prématurée à Bâle plus tôt cette semaine. Denis Shapovalov va également gagner quelques places dans la hiérarchie quand le classement sera mis à jour.