ATP - Vienne : Halys n'est pas passé loin contre Coric

Fin de saison pour Halys ?

Quentin Halys est passé à deux jeux de battre le joueur le mieux classé de sa carrière ce lundi au premier tour du tournoi ATP 500 de Vienne. Issu des qualifications, le joueur français, 69eme mondial, s'est finalement incliné 3-6, 7-5, 6-3 en 2h05 contre le 27eme, Borna Coric, qu'il affrontait pour la première fois. Le natif de Bondy, qui a décroché le meilleur classement de sa carrière la semaine passé (66eme), a livré un bon match, avec notamment 19 aces au compteur et seulement deux breaks concédés, mais cela n'a pas suffi.Mais il ne les a pas converties, et les deux joueurs ont ensuite facilement remporté leur mise en jeu jusqu'à 5-4 en faveur du Croate, qui a eu deux balles de set sur le service du Français. Halys les a sauvées, puis s'est procuré une balle de 6-5 sur le jeu suivant, mais c'est finalement Coric qui a gagné ce jeu et a enchaîné avec un break au meilleur moment, à 6-5.Il a donc fallu disputer une troisième manche, et le Croate s'est montré impérial sur son service (seulement cinq points perdus), tout en breakant à 2-1 pour aller décrocher cette victoire, qui lui offrira un match contre Dennis Novak ou Stefanos Tsitsipas au deuxième tour.Une saison qui l'aura vu entrer dans le Top 100 au mois de mai pour la première fois à 25 ans (il fêtera ses 26 ans ce mercredi), atteindre le 66eme rang mondial et remporter trois tournois Challenger. Cela va lui permettre d'entrer directement dans le tableau du prochain Open d'Australie. On le retrouvera donc à Melbourne en janvier.