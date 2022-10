ATP - Vienne : Fritz s'arrache et reste en course pour le Masters

Vainqueur coup sur coup des tournois de Florence et d'Anvers, Felix Auger-Aliassime a fait un pas vers le Masters de Turin et occupe actuellement la septième place à la Race, la dernière qualifiable pour le rendez-vous des Maitres (Novak Djokovic, actuellement 10eme, est d'ores et déjà qualifié grâce à sa victoire à Wimbledon). Mais de nombreux joueurs veulent profiter des tournois de Vienne/Bâle cette semaine, et du Rolex Paris Masters la semaine prochaine pour tenter de doubler le Canadien. C'est notamment le cas de Taylor Fritz, huitième à la Race, qui a engrangé 25 points ce lundi en se qualifiant pour le deuxième tour du tournoi autrichien.Le Japonais a remporté le jeu décisif 7-4 au terme d'une première manche sans break, puis il s'est procuré deux balles de 2-0 dans la deuxième, puis une balle de match à 5-4. Mais Fritz s'en est sorti et a réussi à égaliser à un set partout en gagnant le tie-break 9-7. Dans la troisième manche, Nishioka pensait encore tenir le bon bout en menant 3-1, mais il s'est soudainement éteint et a concédé cinq jeux de suite ! Fritz passe donc par un trou de souris, mais revient à 315 points de Felix Auger-Aliassime, qui joue cette semaine à Bâle. Le suspense reste entier !