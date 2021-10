Après Marbella, Umag et Winston-Salem, c’est à Vienne que Carlos Alcaraz prend place dans le dernier carré. Pour cela, le jeune joueur espagnol a pris le meilleur en trois manches sur Matteo Berrettini, tête de série numéro 3. Un quart de finale que le natif de Murcie a démarré tambour battant, remportant les cinq premiers jeux en convertissant deux de ses trois balles de break. Après avoir manqué le coche sur le service de l’Italien, Carlos Alcaraz a remporté le premier set sur un jeu blanc. La deuxième manche a vu l’Espagnol avoir quatre balles de break mais sans parvenir à en convertir une seule. Patient, Matteo Berrettini a attendu le jeu décisif pour faire la différence et recoller à une manche partout. En début de dernière manche, Carlos Alcaraz a pensé avoir fait le plus dur avec le break pour mener quatre jeux à un mais l’Italien a immédiatement réagi pour revenir à quatre jeux partout puis emmener son adversaire dans un nouveau jeu décisif. Mais cette fois, grâce à un seul point glané sur le service de Matteo Berrettini, Carlos Alcaraz a conclu la rencontre (6-1, 6-7, 7-6 en 2h42’). Alexander Zverev sera son prochain adversaire. L’Allemand, tête de série numéro 2, a tenu son rang face à Félix Auger-Aliassime. Un break dès le troisième jeu a permis au numéro 4 mondial de prendre l’avantage avant de conclure le premier set sur un jeu blanc. Mais le Canadien a eu du répondant et n’a pas été inquiété durant l’intégralité de la deuxième manche. Le 12eme mondial a su se montrer opportuniste et a converti sa seule balle de break pour mener cinq jeux à trois et égaliser à une manche partout, là-aussi sur un jeu blanc. Le scenario d’un seul break par set ne s’est pas démenti dans le troisième mais Alexander Zverev a dû s’employer pour aller le chercher. Dans un sixième jeu interminable avec sept égalités, c’est à sa sixième balle de break que l’Allemand a pu conclure. Solide jusqu’au bout, le numéro 4 mondial a scellé le sort du match sur son service (6-4, 3-6, 6-3 en 2h06’).

Tiafoe sur sa lancée, Sinner écarte Ruud

Frances Tiafoe est en grande forme à Vienne ! Issu des qualifications, l’Américain s’est hissé en demi-finales aux dépens de Diego Schwartzman. Au lendemain de son succès sur Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 1, le 49eme mondial a parfaitement entamé son match avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. Toutefois, le 16eme au classement ATP a su répondre, convertissant sa première balle de break pour revenir à trois jeux partout. Mais, au moment de servir pour rester dans le set, Diego Schwartzman a craqué. Profitant de l’avantage pris, Frances Tiafoe a répliqué le scenario de la première manche en prenant d’entrée le service de l’Argentin puis, après avoir écarté deux balles de débreak, rééditer cette performance pour mener cinq jeux à un. Toutefois, la machine s’est un peu grippée et, après avoir manqué une balle de match, Frances Tiafoe a vu Diego Schwartzman remporter cinq jeux de suite afin de servir pour égaliser à une manche partout. L’Américain a su immédiatement recoller pour emmener l’Argentin au jeu décisif. Ce dernier a eu une occasion de revenir à une manche partout mais l’a laissé filer et, dans la foulée, Frances Tiafoe n’a pas tremblé pour conclure (6-4, 7-6 en 1h56’). En demi-finale, l’Américain sera opposé à Jannik Sinner. La tête de série numéro 7 a pris le meilleur en deux manches sur Casper Ruud. L’Italien a pris les commandes d’entrée en faisant le break mais le Norvégien a su revenir à trois jeux partout mais a ensuite craqué dans la dernière ligne droite, permettant à Jannik Sinner de servir pour le set et le remporter à sa troisième occasion. Dès lors le 8eme joueur mondial est sorti du match. Breaké sur ses deux premiers jeux de service du deuxième set, Casper Ruud s’est vite retrouvé mené quatre jeux à rien. Parvenant à redresser la barre pour tenir sa mise en jeu une fois, il a ensuite cédé face à Jannik Sinner. Ce dernier a conclu la rencontre sur le service du Norvégien (7-5, 6-1 en 1h37’).



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Tiafoe (USA, Q) - Sinner (ITA, n°7)

Alcaraz (ESP) - A.Zverev (ALL, n°2)



Quarts de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Schwartzman (ARG, n°8) : 6-4, 7-6 (6)

Sinner (ITA, n°7) bat Ruud (NOR, n°4) : 7-5, 6-1

Alcaraz (ESP) bat Berrettini (ITA, n°3) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (5)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°6) : 6-4, 3-6, 6-3



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA, Q) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 3-6, 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Monfils (FRA) : 7-6 (5), 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°4) bat Sonego (ITA) : 7-5, 4-6, 6-4

Sinner (ITA, n°7) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-2



Alcaraz (ESP) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Berrettini (ITA, n°3) bat Basilashvili (GEO) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Norrie (GBR) : 2-6, 7-6 (6), 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 3-6, 6-2



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (6), 6-4

Tiafoe (USA, Q) bat Lajovic (SER) : 6-4, 6-4

Monfils (FRA) bat Musetti (ITA, WC) : 7-6 (2), 6-4

Schwartzman (ARG, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-2, 7-5



Ruud (NOR, n°4) bat Harris (AFS) : 7-5, 7-6 (2)

Sonego (ITA) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-3

Novak (AUT, WC) bat Mager (ITA, Q) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Sinner (ITA, n°7) bat Opelka (USA) : 6-4, 6-2



Murray (GBR, WC) bat Hurkacz (POL, n°5) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Alcaraz (ESP) bat Evans (GBR) : 6-4, 6-3

Basilashvili (GEO) bat Carreño Busta (ESP) : 7-5, 4-6, 6-3

Berrettini (ITA, n°3) bat Popyrin (AUS, Q) : 7-6 (3), 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°6) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-1

De Minaur (AUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-3, 7-6 (3)

A.Zverev (ALL, n°2) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-5