ATP : Une expérimentation concernant le coaching lancée après Wimbledon

L’ATP se met dans les traces de la WTA. Alors que l’organisation qui régit le tennis professionnel féminin autorise les communications entre les joueuses et leurs entraîneurs durant les rencontres depuis le début de la saison 2020 comme une évolution du système mis en place dès 2008 qui permettait à l’entraîneur de venir sur la chaise durant les temps de repos, celle qui gère le tennis professionnel masculin a décidé d’agir cette saison. Par l’intermédiaire d’un communiqué, l’ATP a annoncé la mise en place d’une expérimentation à compter de la semaine du 11 juillet prochain, c’est-à-dire au lendemain de Wimbledon. Les tournois de Newport et Bastad seront ainsi les premiers concernés par cette initiative qui permet d’aligner le règlement de l’ATP sur celui en vigueur à l’US Open et sur les tournois WTA. Toutefois, des règles seront mises en place afin de permettre une communication entre le joueur et son entraîneur ne perturbant pas de manière excessive le jeu.

L’ATP ne veut pas voir des discussions joueur-entraîneur

La première règle impose à l’entraîneur de s’installer à une place désignée à l’avance par les organisateurs de tournois, la communication ne pourra être autorisée que si le joueur concerné est du même côté du terrain. Le « coaching », qu’il soit verbal ou non-verbal, est autorisé à la condition qu’il ne vienne pas interrompre le jeu et ne soit pas fait au détriment de l’adversaire. La communication par geste entre un entraîneur et son joueur sera autorisée à tout moment alors que la communication verbale devra se limiter à des phrases courtes. Autrement dit, une conversation ne sera pas autorisée. De plus, l’entraîneur ne pourra pas rejoindre son joueur si ce dernier devait quitter le court, quelle qu’en soit la raison. Les violations de ces règles pourront entraîner des pénalités sur le terrain mais également des amendes. Une fois cette expérimentation terminée à l’issue de la saison 2022, un bilan sera fait afin de décider de l’application de ces nouvelles dispositions dès 2023.