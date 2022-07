ATP - Umag : Moutet écarte Altmaier au premier tour

Corentin Moutet continue sur sa lancée. Après avoir passé l’obstacle des qualifications pour intégrer le tableau principal à Umag, le 116eme mondial a pris le meilleur sur Daniel Altmaier, tête de série numéro 6 du tournoi. Une rencontre qu’aucun des deux joueurs n’a su prendre par le bon bout. En effet, autant le Français que l’Allemand ont été timorés au service et la conséquence a été le break concédé à l’issue de chacun des quatre premiers jeux. Chacun retrouvant un peu de sérénité, le statu quo a pu se maintenir mais pas très longtemps. Le souvent crucial septième jeu a été l’occasion pour Corentin Moutet de prendre une nouvelle fois le service de Daniel Altmaier pour ensuite mener cinq jeux à trois. Le Tricolore a alors eu deux premières opportunités de conclure la première manche sur l’engagement de son adversaire par le 65eme mondial a su répondre et tenir bon.

Moutet n’a pas craqué

L’Allemand a même eu une balle de débreak, sans parvenir à la convertir. Corentin Moutet, quant à lui, n’a pas tremblé au moment de sceller le sort de la manche. Le deuxième set a démarré de manière quasiment identique au premier. Les deux joueurs ont connu les pires difficultés pour tenir leur service et trois breaks ont donné le ton.Toutefois, c’est à ce moment que Corentin Moutet a définitivement fait tourner le match en sa faveur. Parvenant à tenir son service, le Tricolore a enchaîné quatre jeux remportés consécutivement afin de mener cinq jeux à un. A sa main, le 116eme mondial a attendu de servir pour le gain du match afin conclure sur un dernier jeu blanc (6-4, 6-2 en 1h35’). Facundo Bagnis, tombeu de son compatriote Tomas Martin Etcheverry (7-5, 6-3 en 1h58’) sera l’adversaire de Corentin Moutet pour une place en quarts de finale sur la terre battue croate.