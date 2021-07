ATP - Umag : Direction les quarts de finale pour Gasquet

Pour la troisième fois de la saison, Richard Gasquet sera en quarts de finale d’un tournoi ATP sur terre battue. En effet, après Lyon et Parme en amont de Roland-Garros, c’est à Umag que le Biterrois a atteint ce niveau de la compétition. Pour cela, le 59eme joueur mondial a dû se défaire en deux manches d’Alessandro Giannessi. Une rencontre qui, dès les premiers instants, a été accrochée. En effet, tant le Français que l’Italien n’ont rien cédé au service, avec aucune balle de break à signaler de toute la première manche avant une conclusion au jeu décisif. Remportant quatre points consécutifs dont deux sur l’engagement de son adversaire, Richard Gasquet a pris l’ascendant mais a dû attendre sa deuxième balle de set pour conclure. La tête de série numéro 4 ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. A sa première balle de break du match, le Biterrois a pris le service de son adversaire pour mener trois jeux à un et a même manqué deux occasions d’accroître son avantage. Mais cela ne s’est pas avéré nécessaire face à un adversaire qui n’a jamais su trouver la solution sur le service du Tricolore. Richard Gasquet a mis un terme au suspense à sa première balle de match (7-6, 6-4 en 1h53’). Marco Cecchinato ou Damir Dzumhur sera face à lui aux portes du dernier carré.



UMAG (Croatie, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Dusan Lajovic (SER)



Huitièmes de finale

Ramos-Vinolas (ESP, n°1) - Ajdukovic (CRO, WC)

Taberner (ESP) - Travaglia (ITA)

Krajinovic (SER, n°3) - Albot (MOL)

Martin (SLQ) - Alcaraz (ESP, n°7)



Cecchinato (ITA) - Dzumhur (BOS)

Gasquet (FRA, n°4) bat Giannessi (ITA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Mager (ITA, n°8) - Altmaier (ALL, Q)

Zapata Miralles (ESP) - Lajovic (SER, n°2)



1er tour

Ramos-Vinolas (ESP, n°1) - Bye

Ajdukovic (CRO, WC) bat Collarini (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Taberner (ESP) bat Serdarusic (CRO, WC) : 6-2, 6-2

Travaglia (ITA) bat Munar (ESP, n°6) : 6-3, 7-6 (1)



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Albot (MOL) bat Rune (DAN, WC) : 1-6, 6-3, 6-2

Martin (SLQ) bat Olivo (ARG, LL) : 1-6, 6-2, 7-6 (1)

Alcaraz (ESP, n°7) bat Pouille (FRA) : 3-6, 6-2, 6-2



Cecchinato (ITA) bat Bedene (SLO, n°5) : 6-1, 6-4

Dzumhur (BOS) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-3

Giannessi (ITA, Q) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 7-5

Gasquet (FRA, n°4) - Bye



Mager (ITA, n°8) bat Martinez (ESP) : 0-6, 6-3, 6-3

Altmaier (ALL, Q) bat Moutet (FRA) : 5-7, 6-1 abandon

Zapata Miralles (ESP) bat Cuevas (URU) : 4-6, 6-2, 6-4

Lajovic (SER, n°2) - Bye