ATP - Umag : Alcaraz a dû s'employer pour atteindre la finale

Alcaraz a tremblé

Carlos Alcaraz a fini par avoir le dernier mot. Tête de série numéro 1 et tenant du titre à Umag, l’Espagnol a dû s’employer pour prendre le meilleur sur Giulio Zeppieri. Le qualifié italien a été le premier à obtenir une balle de break dès le deuxième jeu mais sans parvenir à en tirer parti. Le numéro 5 mondial, quant à lui, a insisté dans la foulée et a su prendre l’ascendant afin de mener trois jeux à un. Toutefois, Carlos Alcaraz n’a pas été souverain dans l’échange et Giulio Zeppieri n’est pas passé loin d’en profiter pour recoller. A force d’insister, le 168eme joueur mondial est parvenu à ses fins et égalisé à quatre jeux partout. L’Italien a même eu trois balles de set sur le service de l’Espagnol, sans que la réussite soit au rendez-vous. Plus tranchant, Carlos Alcaraz a répliqué avec le break puis le gain du set sur son service.Un avantage que la tête de série numéro 1 aurait pu consolider s’il n’avait pas manqué les deux balles de break obtenues dès le premier jeu de la deuxième manche. Un échec que le natif de Murcie a amèrement regretté plus tard dans le set. En effet, Giulio Zeppieri s’est montré opportuniste afin de prendre le service pour égaliser à une manche partout. Vexé par ce scenario, Carlos Alcaraz a démarré le dernier set avec le mors-aux-dents. Prenant deux fois le service de son adversaire, le numéro 5 mondial a vite mené trois jeux à rien… mais Giulio Zeppieri lui a infligé le même traitement pour revenir au contact. Pas désarçonné, l’Espagnol est reparti au combat et, enchaînant à nouveau trois jeux, a scellé le sort du match (7-5, 4-6, 6-3 en 2h52’), se qualifiant pour sa deuxième finale de suite à Umag.