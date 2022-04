ATP : Tsonga mettra fin à sa carrière à l'issue de Roland-Garros

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 6, 2022

Tsonga : « J'arrêterai à Roland-Garros et pas ailleurs »

Jo-Wilfried Tsonga a décidé que, bientôt, le temps de dire « stop » sera venu. Alors qu’il va enchaîner les tournois Challenger d’ici à Roland-Garros, le Manceau a confirmé au travers d’une vidéo publié sur la chaîne YouTube de la société qu’il a monté avec Thierry Ascione que l’édition 2022 des Internationaux de France sera l’ultime tournoi d’une carrière entamée en 2004, durant laquelle il aura atteint la cinquième place mondiale en février 2012, remportant au passage 18 tournois, une médaille d’argent olympique en double avec Michaël Llodra à Londres en 2012 mais également une Coupe Davis en 2017 aux côtés de Lucas Pouille, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert. Finaliste de l’Open d’Australie en 2008 face à Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga aura également disputé deux demi-finales à Roland-Garros en 2013 puis 2014 comme à Wimbledon en 2011 et 2012. Pour justifier sa décision, le Manceau a confié dans un entretien au quotidien L’Equipe que « c'est un ensemble de choses, la suite logique de ces dernières années », mettant en avant son âge ainsi que sa vie. « Mes priorités ont changé, a-t-il ajouté. Le fait de fonder une petite famille est venu un peu bouleverser l'ordre établi, bouleverser ma vie. Désormais, ça passe avant tout. »Mais c’est surtout l’usure du corps après quasiment 20 ans sur le circuit ATP qui ont convaincu Jo-Wilfried Tsonga de raccrocher les raquettes après un dernier tour d’honneur Porte d’Auteuil. « Mon corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. mon corps me dit qu'il n'est plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne », a-t-il confié dans la vidéo publiée sur YouTube. Une décision de quitter le monde du tennis professionnel qui a été prise « dans les trois, quatre dernières semaines », alors qu’il a fait le déplacement à Miami. « Je m'étais dit : je vois comment c'est à Miami et là-bas, je tranche, a-t-il assuré dans l’entretien accordé à L’Equipe. En réalité, quand je suis arrivé à Miami, avant même mon match, dans ma tête, c'était fait : j'arrêterai à Roland-Garros et pas ailleurs. » Cette décision cruciale désormais prise, Jo-Wilfried Tsonga assure être « heureux » et « accompli » mais, sur le terrain, il compte « redevenir, entre guillemets, le Jo des années 2010, celui qui a envie du truc ». Une dernière danse dont la destinée est désormais dans les mains de la Fédération Française de tennis, qui devra lui accorder une invitation pour les Internationaux de France.