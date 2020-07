ATP - Tsonga : "Djokovic n'est pas le vrai responsable"

Jo-Wilfried Tsonga essaie tant bien que mal de soutenir Novak Djokovic, face à la polémique dedevant des tribunes bondées : « S’il a pu organiser ce tournoi, c’est qu’il a eu toutes les autorisations, rappelle ainsi le Français pour Nice-Matin. Il y a eu peut-être un excès de confiance, mais ce n’est pas le vrai responsable. Il pensait bien faire, il ne doit pas porter le chapeau. » Parmi les joueurs, Novak Djokovic lui-même a été testé positif au coronavirus, ainsi que Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki.Tsonga s'est exprimé sur le sujet à l'occasion de sa présence à Grasse, où il devientdans les environs, à Villeneuve-Loubet, toujours avec son coach Thierry Ascione : « J'ai vraiment l'occasion de contribuer à l'essor de mon sport, les conditions sont optimales pour faire évoluer tous ces jeunes dans leurs projets. Ce n'est que du haut niveau, l'académie est basée sur cette formation-là. » « Comme on le fait déjà à Paris et Lyon, on veut dynamiser tout ça avec une petite école à champions, appuie Ascione. On veut des Tsonga, des Gilles Simon, des Gael Monfils qui nous fassent rêver sur les 30 années qui viennent. »