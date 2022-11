ATP : Tsitsipas hors-course, le trône se jouera entre Alcaraz et Nadal

Avantage Alcaraz

Ils étaient trois, ils ne sont plus que deux ! On sait désormais que c’est forcément un joueur espagnol qui terminera la saison 2022 en tête du classement ATP, suite à la défaite de Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic lundi pour son premier match du Masters de Turin. Le Grec laisse donc Carlos Alcaraz et Rafael Nadal dans la course au trône. Tsitsipas avait une infime chance de terminer l’année n°1 mondial, mais il lui fallait remporter le Masters en gagnant ses trois matchs de poules.« Bien sûr que j’aurais mérité cette place si j'avais gagné tous mes matchs. Cela montre de bonnes performances, de la cohérence. Mais, écoutez, ça ne m'occupe pas trop l'esprit. J’étais excité d'avoir l'opportunité de faire quelque chose cette semaine qui pouvait me faire passer un cap important. Je crois profondément que je peux atteindre cette place un jour. Je ne suis pas vraiment pressé, pour être honnête. Bien sûr, cela aurait été mieux si cela se produisait cette semaine. Je vois la situation dans son ensemble, à plus long terme. J'aurai beaucoup d'opportunités l'année prochaine de jouer du bon tennis. S'il vient, je serai très heureux, mon pays sera très heureux, ma famille sera heureuse. »Rafael Nadal a désormais son destin entre les mains. L'équation est simple : le joueur espagnol de 36 ans doit remporter le Masters pour finir l'année n°1 mondial pour la sixième fois. Cela semble toutefois assez improbable, au vu de la forme du vainqueur de Roland-Garros et de l'Open d'Australie, de la concurrence dans ce tournoi, de sa première défaite en poules contre Taylor Fritz, et du fait qu'il n'a jamais remporté le Masters durant toute son immense carrière.