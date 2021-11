ATP : Tsitsipas a été opéré du coude

Stefanos Tsitsipas has undergone elbow surgery! pic.twitter.com/te5SUgypTY

— Luigi Gatto (@gigicat7_) November 25, 2021

Deux titres et une finale à Roland-Garros pour Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas n’a pas eu le choix. Le Grec a dû passer par la case opération pour soigner son coude droit qui le tracasse depuis des semaines. Le Grec de 23 ans, qui a fini la saison 2021 au 4eme rang mondial après l’avoir commencée au 6eme rang, a posté une photo de lui dans sa chambre d’hôpital, accompagnée d’un message un brin philosophique : « Les choses sont souvent plus dures avant de devenir plus faciles, mais de chaque difficulté on peut avoir l’opportunité de créer sa propre histoire.A tous les fans, merci pour votre soutien continu et vos encouragements. Je suis concentré vers un futur plus heureux et en meilleure santé. Prochain arrêt : la pré-saison à Dubaï dans deux semaines et ensuite on se tourne vers l’Open d’Australie. »Le 3 novembre dernier, Stefanos Tsitsipas avait été contraint d’abandonner un match, pour l’une des rares fois de sa carrière, contre Alexei Popyrin en seizièmes de finale du Rolex Paris Masters, en raison de ce coude récalcitrant. Deux semaines plus tard, il avait pu jouer son premier match du Masters de Turin, perdu contre Andrey Rublev (6-4, 6-4), mais avait renoncé à la suite de la compétition deux jours après.Durant les six premiers mois de l'année, le Grec a brillé, disputant les demi-finales à l'Open d'Australie et à Rotterdam, la finale à Acapulco, Barcelone et à Roland-Garros, et remportant le trophée à Monte-Carlo et à Lyon. Mais la finale perdue Porte d'Auteuil contre Novak Djokovic en cinq sets après avoir mené deux manches à zéro lui a fait beaucoup de mal, car ensuite, il s'est incliné d'entrée à Wimbledon et au troisième tour à l'US Open, et n'a disputé que deux demi-finales, à Toronto et à Cincinnati. Si tout va bien, on le reverra donc en décembre à Dubaï, puis en Australie, où la saison débutera le 1er janvier avec l’ATP Cup à Sydney.