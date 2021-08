That’s the feeling you get when you win your first match as a married man.™️ sa revanche face à Mackenzie McDonald, l’Avignonnais s’est bien battu face à Diego Schwartzman mais l’Argentin a fini par avoir le dernier mot. La première manche a vu les deux joueurs tenir solidement leurs mises en jeu. En effet, il a fallu attendre le onzième jeu pour voir les premières balles de break… en faveur de Benoît Paire. Mais le 50eme joueur mondial n’a pas saisi sa chance et s’en est très vite mordu les doigts. Dans le jeu suivant, c’est la tête de série numéro 8 du Masters 1000 canadien qui n’a pas manqué sa chance pour empocher le premier set. A partir de là, Diego Schwartzman a déroulé, remportant les quatre premiers jeux de la deuxième manche. Benoît Paire a alors réagi en effaçant un de ses deux breaks de retard mais sans pouvoir pousser plus loin son retour. En effet, l’Argentin a immédiatement repris un deuxième break d’avance pour sceller le sort du match à sa première occasion (7-5, 6-1 en 1h21’). Pour une place en quarts de finale, la tête de série numéro 8 devra affronter Roberto Bautista Agut. L’Espagnol, tête de série numéro 10, a pris le meilleur sur Tommy Paul (6-3, 6-4 en 1h20’).



Sinner et Karatsev tombent de haut

Rublev assure, Auger-Aliassime, Garin et de Minaur éliminés

TORONTO (Canada, Masters 1000, dur, 2 965 087,70€)

Huitièmes de finale

Monfils (FRA, n°11)

2eme tour

Humbert (FRA)

Paire (FRA)