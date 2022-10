ATP - Tokyo : Tiafoe s'offre une quatrième demie

BIG FOE DID 💫

Et de quatre ! Après Estoril, Atlanta et l'US Open, Frances Tiafoe se retrouve dans le dernier carré d'un tournoi ATP pour la quatrième fois de la saison, du côté de Tokyo.Le n°19 mondial s'est montré solide durant cette partie, servant 6 aces (pour une seule double-faute) et 60% de premières balles, et sauvant les trois balles de break que s'est procuré le Serbe. Il a breaké Kecmanovic à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le premier set, puis d'entrée de deuxième manche et est parvenu à conserver son avance jusqu'au bout. Le voici dont en demi-finale, où il aura un très bon coup à jouer face au Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 120eme mondial, qui a battu Pedro Martinez 6-3, 6-0. Objectif pour Tiafoe : se qualifier pour la cinquième finale de sa carrière.