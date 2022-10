ATP - Tokyo : Kyrgios veut se concentrer sur son tennis

Kyrgios : "Je pense pouvoir gagner un Grand Chelem"

Près d’un mois après son élimination en quarts de finale de l’US Open par Karen Khachanov, Nick Kyrgios (27 ans, 20eme) fait son retour à la compétition à l’occasion du tournoi de Tokyo, où il est tête de série n°5 et où il affrontera mardi le Taïwanais Tseng pour son entrée en lice. Mais quasiment au même moment, un tribunal australien étudiera son cas, dans le cas d'une affaire d'agression datant de décembre 2021. Cela ne semble toutefois pas le préoccuper : "Je m'occupe de cette affaire depuis des mois, mais je la prends au jour le jour. Je suis ici à Tokyo et j'essaie simplement de jouer un bon tennis, de continuer sur ma lancée et de faire mon travail, a déclaré Kyrgios en marge du tournoi japonais.Son avocat, Michael Kukulies-Smith, avait demandé que l'affaire soit examinée le 25 novembre, arguant que son client passe peu de temps dans la capitale australienne et que fin novembre était une de ses rares fenêtres disponibles. En vain...C'est donc l'esprit un peu préoccupé que Nick Kyrgios va reprendre la compétition mardi, avec l'esprit encore tourné vers New York, où il rêvait de remporter son premier tournoi du Grand Chelem, tout en pensant désormais déjà à l'Open d'Australie. «Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre l'Open d'Australie, mais je veux simplement garder ma forme, la façon dont je joue : je veux que cela continue. Je fais tout ce qu'il faut et je pense pouvoir gagner un Grand Chelem, c'est sûr. » Pour la première fois depuis 2018, Nick Kyrgios est en tout cas encore sur le circuit au mois d'octobre, alors qu'il avait pris l'habitude d'abréger ses saisons. On le verra même au Rolex Paris Masters la première semaine de novembre pour la première fois de sa carrière.